Polen voert zondagsluiting in om buitenlandse bedrijven een hak te zetten

Het wil maar niet wennen, de aanblik van een lege parkeerplaats voor de shopping mall. De nationalistisch-conservatieve regering van Recht en Rechtvaardigheid (PiS) vindt dat de Polen zich op zondag moeten wijden aan het gezinsleven en naar de kerk moeten. Officieel althans. In werkelijkheid speelt er iets anders mee: buitenlanders de voet dwars zetten.

"De wet treft alleen grote winkels en winkelcentra", concludeerde Piotr Szumlewicz van vakbond OPZZ al in november, toen de wet werd aangenomen. Die zijn overwegend eigendom van buitenlandse ketens. Kleine - lees: Poolse - winkels mogen open blijven. Terwijl daar volgens de vakbond de arbeidsomstandigheden het slechtst zijn.

Dat maakt de regeringspartij PiS niet uit. In haar wereldbeeld speelt Duitsland de rol van erfvijand. Duitse supermarkten als Lidl en Kaufland zijn de gebeten hond. Premier Mateusz Morawiecki klaagt dat er te veel buitenlandse producten in de Poolse schappen liggen.

Hoe Poolser, hoe beter en dus sponsoren de Portugezen het Poolse nationale voetbalelftal

De baas van Lidl-Polen diende hem van repliek: "Gaarne maak ik u erop attent dat levensmiddelen van Poolse producenten ruim 70 procent van de omzet van Lidl in Polen uitmaken." Die kritiek was uitzonderlijk, want buitenlandse bedrijven bedenken zich wel drie keer om hardop hun ongenoegen te uiten. In plaats daarvan proberen ze zich aan te passen aan het economische nationalisme.

Supermarkten zetten gretig Poolse vlaggen en andere nationale symbolen op hun producten om maar zo inheems mogelijk over te komen. De Portugese onderneming Jeronimo Martins pakt het nog slimmer aan. Ze opereert onder een Poolse naam: Biedronka (lieveheersbeestje). Hoe Poolser, hoe beter en dus sponsoren de Portugezen het Poolse nationale voetbalelftal. Zover kan Lidl niet gaan, daarvoor is de winkelketen te herkenbaar Duits.

Verknoopt Paradoxaal gaat de anti-Duitse retoriek hand in hand met een stormachtige groei van Duitse investeringen. Duitsland is veruit de grootste handelspartner van Polen. 28 procent van de import komt uit Duitsland en 27 procent van de export gaat ernaar toe. Alleen Tsjechië en Oostenrijk zijn binnen de EU nog nauwer met Duitsland verknoopt. Dezelfde premier Morawiecki die zich beklaagde over buitenlandse supermarkten, legde een jaar geleden apetrots de eerste steen voor een fabriek voor Mercedes-motoren. De investering nabij de stad Wroclaw, goed voor een half miljard euro, levert 500 banen op, waarvan 100 voor ingenieurs. Het verschil met supermarkten is duidelijk; een productiefaciliteit kun je naar een ander land verplaatsen als een overheid te lastig wordt, een supermarkt niet. De winst van het 'Poolse' Biedronka 'verdwijnt' naar Nederland vanwege het prettige be­las­ting­kli­maat Dus richt het sentiment zich op de handel. "Poolse winkels moeten hun deuren sluiten door de oneerlijke concurrentie van de steeds maar groeiende Duitse supermarkten, vooral Kaufland en Lidl", klaagde Morawiecki's partijgenote Krystyna Pawlowicz een paar maanden geleden. Eerder had ze opgeroepen tot een boycot van Duitse winkelketens. De buitenlanders wordt uitbuiting verweten. Ze betalen lagere lonen dan in hun eigen land en berekenen in Polen hogere prijzen dan thuis, zo heet het. Dat eerste verwijt is ingehaald door de krapte op de arbeidsmarkt. Lidl verhoogde in maart de salarissen opnieuw, dit keer met ruim 9 procent. Dat buitenlandse bedrijven profiteren van goedkope arbeidskrachten en dat ze veel Poolse winst naar elders sturen, valt niet te ontkennen. Maar dat geldt niet alleen voor de Duitsers. De winst van het 'Poolse' Biedronka bijvoorbeeld 'verdwijnt' naar Nederland vanwege het prettige belastingklimaat in de polder.