Polen tart Israël met 'Holocaustwet'

"Door een paar van die domme, hebzuchtige rotjoden voel ik me nu een sukkel." Met deze tweet doorbrak journalist Rafal Ziemkiewicz het taboe op antisemitisme. Na de val van het communisme verdween ook in Polen antisemitisme uit het publieke debat als zijnde beschamend. Maar dat is veranderd.

De aanleiding is een ruzie tussen Polen en Israël over een omstreden wet, die gisteren werd aangenomen door de Poolse senaat. De regering wil boetes en celstraffen voor wie het Poolse volk beschuldigt van medeplichtigheid aan de Holocaust. Niet Polen, maar Duitsers organiseerden de vernietigingskampen. 'Poolse concentratiekampen' is dus een misleidende geografische term.

Maar wat dan met de duizenden Joden die buiten de kampen werden vermoord of verraden? Wie daarover spreekt, kan straks ook worden gestraft. Dit tot woede van Israël, waar ook een rechtse regering aan de macht is. "Dit is het ontkennen en verdraaien van de Poolse rol in de Holocaust", aldus de minister van inlichtingen en vervoer, Yisrael Katz. De Knesset, het Israëlische parlement, werkt aan een tegenwet; iedereen die de rol van nazihandlangers wegpoetst, wordt bestraft.

VS ook boos

Washington reageerde al voordat de wet door de senaat was. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken sprak van 'een bedreiging voor de strategische belangen van Polen en voor Polens relatie met Israël en de VS'. Daarmee is de ruzie tussen Warschau en twee van zijn belangrijkste bondgenoten compleet. De Amerikanen dringen er bij president Andrzej Duda op aan de wet niet te tekenen.

Jan Gebert (37) deed samen met andere Poolse Joden een soortgelijke oproep. Iedere Poolse Jood heeft volgens hem weleens te maken gehad met fysiek geweld. In een Warschaus café vertelt hij over pesterijen op school en over een feestje waar hij een stomp in zijn maag kreeg onder vermelding van 'Jij Jood'.

Het Poolse antisemitisme is volgens hem meer uitsluitend dan gewelddadig. "Poolse nationalisten zien Joden niet als deel van de Poolse natie", zegt Gebert. "In Polen ben ik niet bang dat ik een mes in mijn rug krijg. In Parijs en in sommige buurten van Brussel zou ik niet met een keppeltje op durven lopen."

Ook Michal Bilewicz van het Centrum voor Onderzoek naar Vooroordelen aan de universiteit van Warschau ziet verschillen. "In Oost-Europa meten we meer antisemitische vooroordelen, maar dat kan komen doordat politieke correctheid hier minder sterk is. In West-Europa is antisemitisme wijder verbreid in linkse milieus, in Oost-Europa zijn mensen antisemitischer naarmate ze rechtser zijn."

Israëlische ambassadeur Azari op gesprek bij de Poolse senaat. © REUTERS

Bovendien leven in Oost-Europa weinig moslims, een groep met een bovengemiddelde afkeer van Joden, aldus Bilewicz. Polen is daarbij specifiek door de 'lijdenswedloop' tussen Polen en Joden. "Het lijden van de Joden is algemeen erkend, terwijl maar weinig mensen weten hoe het Poolse volk heeft geleden."

Hij is bezorgd. 'Verborgen stereotypes' zijn opeens weer springlevend. "Mensen zeggen wat ze tot nu toe alleen dachten." Bijvoorbeeld op de publieke televisie, onder regie van de regeringspartij. Tijdens de recente Auschwitz-herdenking verschenen er op het scherm reacties zoals: "De Joden laten hun ware gelaat zien. Ze willen Polen miljarden aftroggelen." Volgens de televisie was het een ongelukje. Politici spelen intussen gretig in op de angst voor Joden die schadevergoeding eisen voor bezittingen die ze achterlieten in Polen.