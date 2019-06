Polen remt Europese klimaatambities af

De naar schatting twintigduizend jongeren uit ongeveer zestien landen die vandaag in Aken waren voor een klimaatdemonstratie kregen onverwacht nog een extra aanleiding in de schoot geworpen voor hun protest: de Europese top van de dag ervoor. Daar slaagden de regeringsleiders er niet in overeenstemming te bereiken over de gezamenlijke doelstelling om de EU in 2050 geheel klimaatneutraal te laten zijn, dus zonder enige schadelijke CO2-uitstoot.

Vooral Polen, en in zijn kielzog Hongarije, Tsjechië en Estland wilden zich niet vastleggen op enig jaartal. Deze landen vinden dat hun van fossiele brandstoffen afhankelijke economie op buitenproportionele kosten wordt gejaagd bij de benodigde energietransitie.

Zware druk

De discussie in Brussel was pittig en duurde veel langer dan gepland. Vooral de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel zetten de premiers uit de vier tegenstribbelende landen onder zware druk om in te stemmen met het 2050-doel. Dat mislukte. Uiteindelijk werden de ambities in de hoofdtekst afgezwakt naar een ‘transitie naar een klimaatneutrale EU die in overeenstemming is met de Overeenkomst van Parijs’. Wel kwam daar een voetnoot bij, wat ongebruikelijk is bij dergelijke unaniem aangenomen slotverklaringen: ‘Een meerderheid van de lidstaten is van oordeel dat klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050 moet zijn bereikt.’

De kli­maat­de­mon­stra­ties van tienduizenden studente voor meer kli­maat­be­scher­ming zijn genegeerd Stefan Krug

Die voetnoot kan niet verhullen dat de EU in september met een minder sterke onderhandelingspositie dan gehoopt naar de extra VN-klimaattop in New York gaat. Op klimaattoppen spreekt de EU altijd met één stem, maar die moet dan wel ­worden gesteund door alle lidstaten.