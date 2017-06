Poetin: 'We zien de VS niet als vijand'

De Russische president zei tijdens zijn traditionele spreekuur met de burgerbevolking dat hij de gespannen betrekkingen met de Amerikanen graag wil verbeteren en normaliseren. "We zien de VS niet als vijand", verzekerde Poetin de vragenstellers.

Lees verder na de advertentie

Feit is dat de verstandhouding tussen Washington en Moskou op een dieptepunt is. Behalve de conflicten in Oekraïne en Syrië drukken ook de beschuldigingen van Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing de stemming. Poetin ontmoet de Amerikaanse president Donald Trump in juli tijdens de G20-top in Hamburg.

Poetin uitte in de tv-uitzending kritiek op de toenemende vijandigheid ten opzichte van Rusland. Die is volgens hem te wijten aan de politieke machtsstrijd die in de VS gaande is.

Volgens socioloog Aleksej Levinson profiteert Poetin juist van de spanning tussen de VS en Rusland. "Door angst te creëren dwing je respect af. Dat heeft Poetin goed begrepen", zegt hij in gesprek met deze krant.

Lees ook: Waarom Poetin zo populair is onder Russen

Lees ook: Willen jonge Russen wel verandering?

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.