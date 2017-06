Poetin op Amerikaanse tv: 'Ik heb niets belastends over Trump'

"Dit is wederom een lading onzin", zei de Rus tijdens een interview met NBC's Megyn Kelly in het programma 'Sunday Night With Megyn Kelly', nadat zij hem vroeg of hij over dergelijk materiaal beschikt.

In januari lekten geheime documenten uit waarin stond dat de Russen wel degelijk belastende informatie over Trump zouden hebben. Toen zei Poetin al dat hij de inhoud van de documenten ongeloofwaardig vond.

Warme banden

In het interview ontkent hij warme banden te hebben gehad met Trump, toen die als zakenman Rusland bezocht. Poetin wees erop dat directieleden van ongeveer zo'n honderd Amerikaanse bedrijven op dat moment in Rusland waren, en Trump destijds dus een van de velen was. "Denk je echt dat we belastend materiaal hebben over hen allemaal, of zoiets? Ben je wel helemaal lekker?", zei hij.

Ook bekende Poetin de ontslagen Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn nauwelijks te hebben gesproken toen ze in 2015 samen aan een diner zaten in Moskou. De bijeenkomst had volgens hem weinig om het lijf. "Ik hield mijn toespraak. Toen bespraken we wat andere zaken. Ik stond op en vertrok. Achteraf kreeg ik te horen dat er een Amerikaanse heer was, die vroeger bij de veiligheidsdiensten zat. Dat was het. Ik sprak hem niet eens echt."