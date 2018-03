Poetin luidt officieel nieuwe Koude Oorlog in

Poetin zei vandaag, in een van zijn agressiefste speeches in jaren, dat Rusland in staat is om zichzelf niet alleen te verdedigen, maar ook om ongenadig terug te slaan. Waar dan ook ter wereld, en met kernwapens waar geen raketschild tegen bestand is.

Lees verder na de advertentie

Hij had een boodschap voor iedereen ‘die in de laatste vijftien jaar de wapenwedloop heeft aangewakkerd’ en op ‘eenzijdige wijze’ overwicht probeerde te krijgen op Rusland: “Jullie hebben gefaald in het indammen van Rusland.” Hij refereerde hiermee aan het Amerikaanse raketschild, de uitbreiding van de Navo in Oost-Europa en de modernisering van Amerika’s nucleaire wapensystemen.

De tijd dat de Russen moeten bedelen voor concessie van het Westen is voorbij, liet Poetin weten

Poetin was bijzonder zelfverzekerd in zijn toon, en ondersteunde zijn betoog met filmpjes van Ruslands nieuwe wapens. Hij maakte bekend dat Moskou erin is geslaagd om een onbemande nucleaire onderwaterdrone te ontwikkelen, die beschikt over een groot bereik, die een hoge snelheid kan bereiken, en die onmogelijk is tegen te houden. De onderwaterdrone kan worden gebruikt voor een nucleaire aanval, en tevens ingezet worden voor de vernietiging van vliegdekschepen.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Vladimir Poetin bij zijn speech vandaag. © EPA

Hypersonische wapens Maar dat was niet alles: Rusland heeft ook hypersonische wapens ontwikkeld met een bereik en een snelheid die alle geavanceerde raketsystemen kunnen ontwijken. De raketten zijn zo snel en zo vernietigend dat zij lijken op ‘een meteoriet, of vuurbol’, aldus Poetin. Hij maakte bekend dat er nieuwe intercontinentale ballistische raketten zijn ontworpen. Het Westen is daarmee even kwetsbaar als gedurende de Koude Oorlog. De Russische minister van defensie vergeleek het Amerikaanse raketschild in Alaska, Roemenië en Polen met een ‘paraplu met gaten’. Veel zorgen over een nieuwe wapenwedloop maakt Poetin zich niet, want geen land is in staat om de Russen te evenaren. “Niemand in de wereld heeft zoiets als wij”, zei hij. “Het zou weleens kunnen gebeuren, maar tegen die tijd hebben wij al iets nieuws.” De tijd dat de Russen moeten bedelen voor concessie van het Westen is voorbij, liet Poetin weten. Zijn land zag met lede ogen aan hoe vanaf de ineenstorting van de Sovjet-Unie de Navo verder oprukte richting hun landsgrenzen ondanks Russische bezwaren, net als de ontwikkeling van raketschilden door het Westen. De nieuwe wapens zijn Poetins antwoord op die ontwikkeling: “Niemand luisterde naar ons. Nu zullen jullie luisteren.” De harde woorden komen vlak voor de Russische presidentsverkiezingen, die Poetin zonder veel moeite zal winnen. Bang hoeft het Westen niet te zijn, zei Poetin. “We bedreigen niemand, en we gaan niemand aanvallen, en we gaan niemand iets afpakken.” Sterker: “De groeiende Russische militaire macht zal de wereldvrede garanderen.”