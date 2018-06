Poetin: Kim wil garanties van Trump

Noord-Korea heeft al 'ongekende' stappen gezet, aldus Poetin, door te stoppen met het testen van atoombommen en raketten. Ook met het vernietigen van een nucleaire testsite heeft Pyongyang zijn goede wil getoond, volgens de president.

Poetin prees Trump voor diens 'moedige en volwassen' besluit om Kim te ontmoeten, maar hij wees er wel op dat Noord-Korea 'absolute veiligheidsgaranties' wil voordat het zijn kernwapens opgeeft. "Dat kan niet anders, zeker niet na de tragische gebeurtenissen in Libië en Irak."

De Libische dictator Kadafi dacht zijn toekomst te verzekeren door een akkoord te sluiten waarin hij de nucleaire ambities van zijn land opgaf. Toch werd hij later van de troon gestoten, met steun uit het Westen. In Irak vielen de Verenigde Staten binnen omdat ze - onterecht - dachten dat het land beschikte over massavernietigingswapens. Deze voorbeelden maken Noord-Korea voorzichtig als het gaat om het sluiten van een akkoord over ontwapening. Pyongyang heeft eerder boos gereageerd toen de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de nationale veiligheidsadviseur John Bolton Libië als voorbeeld stelden voor een akkoord met Noord-Korea.

