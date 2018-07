Poetin gaat nog even niet naar Washington

Eerst was het Poetin die niet thuis gaf. Zo hartelijk als hij door Trump was uitgenodigd naar het Witte Huis te komen, zo ijzig zweeg hij over de invitatie.

Maar gisteravond verkoelde plots ook de houding van de Amerikaanse regering. Bij nader inzien, zei nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, is het eigenlijk beter als een ontmoeting pas volgend jaar plaatsvindt. Dan is het onderzoek naar de inmenging van de Russen in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 immers afgerond - de 'heksenjacht', zoals Trump het pleegt te noemen.

Paringsdans

Het was een plotse wending in een vreemd soort paringsdans die al een week gaande is. Het begon met Trumps oorspronkelijke uitnodiging aan Poetin op een onverwacht moment, drie dagen na de geruchtmakende top in Helsinki van half juli. Daar had de Amerikaanse president in de persconferentie na afloop een zwakke indruk gemaakt. Veel Amerikaanse politici, ook van zijn eigen Republikeinse partij, verweten hem te toeschietelijk te zijn jegens de Russen.

Trump probeerde die indruk meteen bij te stellen, door te zeggen dat hij zich had versproken in een cruciale zin over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing. Hij had het woordje 'niet' vergeten, maar die uitleg was niet voor iedereen geloofwaardig.

Ook de uitnodiging aan Poetin viel niet overal in goede aarde. Wat zou de leider van 'Amerika's grootste concurrent', een compliment van Trump, in Washington te zoeken hebben? En wat zouden de twee heren nog te bespreken hebben, na hun twee uur durende onderonsje in Helsinki waarvan niemand weet wat er is afgesproken?

Poetins medewerker Joeri Oesjakov hield zich dinsdag op de vlakte, toen hem werd gevraagd naar de uitnodiging. "Misschien zijn er andere internationale gebeurtenissen waar Trump en Poetin aan deelnemen", zei hij. Hij suggereerde als mogelijkheid een G20-top in Argentinië in november.

Oesjakov legde niet uit waarom Trumps uitnodiging niet met enthousiasme werd geaccepteerd. Hij deed wel een uitspraak die iets zegt over de overwegingen in het Kremlin: "U weet wat voor atmosfeer er was na Helsinki wat betreft de uitkomst. Het lijkt me verstandig het stof te laten neerdalen en dan kunnen we al deze vragen bespreken op een zakelijke manier. Maar niet nu."

Daarmee legde de Kremlin-medewerker de bal in Washington. Zolang de opwinding over de banden tussen Trump en Poetin daar zo groot blijft, was Poetin niet van plan te komen. De Russische president heeft immers al een buit binnen: hij maakte in Helsinki een veel sterkere indruk dan zijn Amerikaanse collega, die weigerde hem te bekritiseren - of het nu ging om de inmenging in de verkiezingen, de situatie in Oost-Oekraïne of de mensenrechten in Rusland.

Daar komt vanuit Poetin gezien mogelijk bij dat Trump geneigd is buitenlandse leiders op zijn eigen terrein neerbuigend te behandelen, zoals hij deed met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Hoe dan ook, van een ontmoeting in de Washingtonse herfst zal het niet meer komen, nu ook Trump niet meer wil.