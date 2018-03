Poetin: Fatale brand in Siberië was 'criminele nalatigheid'

Tijdens zijn bezoek werd in Rusland een dag van nationale rouw afgekondigd. Volgens Poetin is de brand het gevolg van 'criminele nalatigheid'.

Lees verder na de advertentie

Daarmee verwoordde hij de woede van de inwoners van Kemerovo, die met honderden de straat op gingen. Zij willen dat de lokale autoriteiten verantwoording afleggen over alles wat er zondag fout ging in het 'Winter Kersen Winkelcentrum'. Terwijl er op de bovenste verdieping - met kinderspeelplaatsen en een bioscoop - brand uitbrak, gingen de medewerkers van het centrum er als eerste vandoor. Het brandalarm bleek defect, het omroepsysteem werd niet aangezet, branduitgangen waren afgesloten, en verschillende bioscoopzalen bleken op slot te zitten.

Poetin liet zich niet zien op de plek waar de demonstranten verzameld waren; hij legde een krans bij het afgebrande gebouw, zonder publiek erbij

Het winkelcentrum was zondagmiddag afgeladen, aan het begin van de Paasvakantie. Onder de doden zijn zeker 41 kinderen, die op de bovenste verdieping waren achtergelaten terwijl hun ouders beneden aan het winkelen waren. Voor het kantoor van de regionale gouverneur in Kemerovo dromden ook nabestaanden samen die opriepen tot het ontslag van de verantwoordelijke functionarissen - ook al stelde de gouverneur dat het protest werd opgejut door 'de oppositie'.

De tekst loopt door onder de foto

Poetin ontmoet familieleden van slachtoffers van de brand in Kemerovo, zo'n 3000 kilometer ten oosten van Moskou. © AP

Poetin liet zich niet zien op de plek waar de demonstranten verzameld waren; hij legde een krans bij het afgebrande gebouw, zonder publiek erbij. Na afloop toonde hij zijn afschuw: "Wat is hier gebeurd? Dit is geen veldslag of een onverwachte ontploffing van methaan in een mijn. Mensen kwamen hier om te ontspannen. We hebben het steeds over demografie, en verliezen dan zoveel mensen - waarom? Vanwege criminele nalatigheid, slordigheid."

De autoriteiten hebben inmiddels vijf mensen gearresteerd. Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. De regionale vice-gouverneur zei dat het vermoeden bestaat dat een kind met een aansteker de brand heeft aangestoken in de trampoline-ruimte. Tv-zender Rossiya 24 berichtte dat kortsluiting de oorzaak zou zijn.

Lees ook: Dodental na brand in winkelcentrum Siberië loopt op naar 53, nog veel kinderen vermist