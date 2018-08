Poetin buigt voor de kiezer: pensioenplan minder streng voor vrouwen

Meer dan twee maanden was Vladimir Poetin de opvallende afwezige in het verhitte debat over de verhoging van de pensioenleeftijd. Parallel aan de groeiende onrust en woede over de regeringsplannen daaromtrent daalde de populariteit van de Russische president zienderogen. Met nieuwe protesten in het verschiet heeft Poetin nu voorgesteld de maatregelen aanmerkelijk te verzachten.

Poetin deed dat in een voor hem zeldzame televisietoespraak, een middel dat hij doorgaans slechts gebruikt in crisissituaties. Eerder al had hij gewaarschuwd dat de regering 'de menselijke maat' niet uit het oog mocht verliezen. Vroeg of laat is de verhoging van de pensioenleeftijd onvermijdelijk, aldus Poetin, die benadrukte dat hij de stap als president zo lang mogelijk heeft uitgesteld. "Maar een objectieve analyse van de demografische ontwikkeling en de situatie op de arbeidsmarkt laat zien dat we niet langer mogen dralen."

In sommige regio’s, zoals het Verre Oosten, halen vooral mannen de huidige pen­si­oen­leef­tijd vaak niet eens

De Russische regering stelde in juni, toen het WK voetbal in volle gang was, voor de pensioenleeftijd voor mannen stapsgewijs te verhogen van 60 naar 65 jaar en voor vrouwen van 55 tot 63. Dat stuitte op veel, vaak emotionele kritiek, vooral vanwege de geringe levensverwachting in Rusland. In sommige regio's, zoals het Verre Oosten, halen vooral mannen de huidige pensioenleeftijd vaak niet eens. In heel Rusland gingen duizenden mensen de straat op. Voor 9 september zijn nieuwe protesten gepland, onder meer door de inmiddels opgepakte oppositieleider Aleksej Navalny.

Het Kremlin keek aanvankelijk de kat uit de boom, maar Poetin neemt het nu, als een echte 'vader des vaderlands', op voor deze miljoenen verontruste Russen en stelt voor in ieder geval de vrouwen te ontzien en de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot 60 jaar, niet 63. Vrouwen met drie of meer kinderen kunnen eerder met pensioen.

Tal van (soms regionale) privileges, zoals gratis openbaar vervoer, blijven van kracht voor mensen die de nu geldende pensioenleeftijd hebben bereikt. Ook moet de werkloosheidsuitkering voor ouderen omhoog en moet het ontslaan van mensen in de laatste jaren voor hun pensioen worden bestraft, vindt Poetin.

Ook op kantoor werd de opvallende toespraak van Poetin aandachtig beluisterd. © EPA

De voorstellen van Poetin kunnen in het lagerhuis rekenen op de goedkeuring van de meerderheid en zullen naar verwachting de neergaande trend in Poetins populariteitsscore stoppen. De communisten volharden, zoals verwacht, in hun protest en zijn van plan een referendum over de kwestie door te zetten. De aangekondigde demonstraties gaan ook gewoon door.

Oud-minister van financiën Aleksej Koedrin laat via Twitter weten dat Poetins 'afgewogen en doordachte' voorstellen zorgen voor de noodzakelijke 'balans' in de regeringsplannen. Maar er worden ook veel vraagtekens geplaatst bij de plannen van de president, want duidelijk is dat zijn voorstellen de staatskas veel geld gaan kosten. Hoeveel precies, en hoe zich dat verhoudt tot het geld dat de pensioenhervorming oplevert, blijft vooralsnog onduidelijk.