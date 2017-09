Podium Vuelta lonkt voor ijzersterke Kelderman

De laatste tijdrit kunnen ze bij Team Sky veiligheidshalve afvinken met nog vijf etappes te gaan tot en met zondag in de Vuelta. Teambaas Dave Brailsford toonde zich gisteren opgelucht. Zijn kopman Froome vergrootte de voorsprong op zijn directe belager Vincenzo Nibali met bijna een minuut. Die bladzijde kon alvast om, zei de kale Engelsman tevreden vooruitblikkend.

De weg naar Madrid zondag ligt bezaaid met hobbels in de vorm van bergen, bergen en nog eens bergen. Met zaterdag een moorddadige slotcol voor de kiezen: de Angliru. Daar, verwacht Brailsford, zal de concurrentie nog een keer alles op alles willen zetten om Froome van zijn eerste Vuelta-overwinning af te houden.

Met dit geschetste perspectief in het achterhoofd was de winst van Froome op zijn eigen onderdeel verklaarbaar, aldus Brailsford. Volgens hem hield de tegenstand zich gisteren rustig. "Er zijn er maar weinig die voluit gingen", meende Brailsford over de 42 kilometer tegen de klok.

Brailsford trachtte met zijn maskerende woorden een zo goed als gelopen koers van spanning te voorzien. De ploeg en Froome liggen al jaren onder vuur in de Ronde van Frankrijk. Monotoon, mechanisch, calculerend zijn maar een paar verwijten die het Britse team vaak krijgt. Glanzen doet het zeker niet; het loont evenwel. Ook in Spanje.

Buffer

De creatieve observatie van Brailsford viel amper te rijmen met de feiten. De viervoudig Tourwinnaar had zijn tijdrit gewoontegetrouw minutieus opgebouwd. Lag Froome op het eerste meetpunt nog achter op zijn tegenstrevers, gaandeweg liep hij seconde voor seconde in om vervolgens een stevige voorsprong op te bouwen.

Het was niet omdat de rest niet wilde, maar meer omdat Froome samen met Tom Dumoulin de wereldtop op dit onderdeel vertegenwoordigt. Voor Brailsford deed dat gegeven even niet ter zake.

Froome had een "goede buffer opgebouwd", zei hij zelf. "De race is echter nog lang niet gedaan." De resterende etappes beloven vuurwerk, opperde hij. "Ik bekijk dit van dag tot dag. Het algemeen klassement ligt nog steeds open." Ook hij hield de schijn op alsof de Ronde van Spanje een open koers is.

Nummer twee Nibali ligt bijna twee minuten achter op Froome. Wilco Kelderman die gisteren een plek won en nu opnieuw derde staat in de rangschikking, kijkt tegen een achterstand aan op de rode truidrager van iets meer dan tweeënhalve minuut.

Ik ben in supervorm. Wie weet kan ik nog een plek goedmaken Nibali

Was Froome de grote dagwinnaar, de 26-jarige Kelderman mocht de grote verrassing heten. De kopman van Sunweb scheerde in het eerste deel van de tijdrit als een zwaluw over het asfalt. "Mijn tijdrit is altijd goed geweest. Dat heb ik hier maar weer bewezen." Kelderman eindigde als tweede en heeft daarmee het podium in Madrid in het vizier.

De leiderspositie blijft voor hem buiten schot, zei hij na afloop realistisch. Daarvoor is Froome deze Vuelta te zeer in bloedvorm, meende de Nederlander. Nibali daarentegen is een doel voor de komende dagen, glimlachte hij. "Ik ben in supervorm. Wie weet kan ik nog een plek goedmaken."

Veel van zijn ploeggenoten, Sam Oomen onder meer, haakten ziek af. Onheil is Kelderman tot dusver bespaard. Nuchterheid is zijn metgezel: "Ik hoop dat ik dit niveau nog een paar dagen kan vasthouden. Ik ga er zeker elke dag voor vechten. Wat meer kun je doen?"

Met zijn vorm zit het wel goed. Kelderman is op het WK in Noorwegen samen met Dumoulin over twee weken de Nederlandse troef op de tijdrit. Hun uitdager daar luistert naar de naam Chris Froome.