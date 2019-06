Podcast: Ilja Leonard Pfeijffer en de schaamte voor ijsthee

In deze tweede aflevering van de podcastserie Onverdoofd spreekt Trouw-columnist Erik Jan Harmens met schrijver Ilja Leonard Pfeijffer. Ooit moest er elke dag, om vijf uur stipt, een La Chouffe op tafel staan. Het leven van de Hollandse schrijver in Genua draaide om die dagelijkse audiëntie, met een goed glas vanaf zijn vaste stek op Piazza Delle Erbe.

Maar tegenwoordig laat de schrijver van succesromans ‘La Superba’ en ‘Grand Hotel Europa’ al zo’n vier jaar de alcohol staan. Harmens gaat in gesprek met de schrijver over waarom hij zo resoluut de drank - en daarmee een deel van zijn identiteit - opzij schoof. Maar dan heeft Pfeijffer nog wel wat vragen over de sluimerende zucht naar verdoving van de interviewer zelf.

U kunt zich middels bovenstaande player abonneren om een melding te krijgen wanneer er een nieuwe aflevering is gepubliceerd. U kunt de podcast beluisteren via Spotify, Apple en Google Podcasts.