Podcast: hoe moet het verder met de Britten en hun brexit?

In deze dubbele aflevering van de Achter de Schermen Podcast pogen we wat licht in de duisternis te schijnen. Dat doen we met buitenlandredacteur Romana Abels, EU-correspondent Christoph Schmidt en onze man in Londen, Tim de Wit.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Gaat de brexit door? Wordt hij uitgesteld, maakt dat referendum nog een kans? U hoort het in deze dubbele aflevering van de Achter de Schermen Podcast van Trouw.