Podcast: de week in Trouw

Paul Rosenmöller, voorzitter van de vereniging van middelbare scholen, riep op tot een landelijk onderwijspact. Dat kon rekenen op instemming van andere werkgevers in het onderwijs, maar de grootste vakbond is uiterst sceptisch. Onze onderwijsspecialist Amber Dujardin legt uit waar deze frictie tussen leraren en scholen vandaan komt.

Verder in deze podcast: Hans Marijnissen, onze Provinciale Staten-watcher, over de enorme aantallen nieuwe Statenleden die deze week werden beëdigd. De ambtenaren in de provincies maken zich zorgen of iedereen wel is toegerust op hun taken en organiseren introductiecursussen.

En twee longartsen die inzetten op een feller antirookbeleid, zijn niet langer welkom bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Redacteur Joop Bouma, die dit dossier al jaren volgt, vertelt over het hoe en waarom van deze opmerkelijke stap, en over de enorme invloed die deze activistische artsen de afgelopen jaren hebben gehad.

