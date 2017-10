PO in Actie laat de vakbonden zien hoe je docenten wél op de been krijgt

Staken? Daar zijn docenten veel te loyaal voor, zeggen vakbonden geregeld. Ook Loek Schueler, voorzitter van vakbond CNV Onderwijs, kreeg haar leden jarenlang niet zover om hun werk neer te leggen. Actiegroep PO in Actie had daar slechts een paar maanden voor nodig. Eén boze column en een Facebookpagina en tienduizenden verontwaardigde docenten schaarden zich achter hen. Morgen reizen er tal van bussen af naar het Haagse Zuiderpark voor de grootste onderwijsstaking sinds vijf jaar. Misten de ouderwetse vakbonden de boot?

Absoluut niet, houdt een stellige Schueler vol. Het mag vakbonden de afgelopen jaren dan niet zijn gelukt om duizenden verontwaardigde docenten op de been te krijgen, zonder hun tussenkomst was de onderwijsstaking van morgen er nooit gekomen, benadrukt Schueler. "Actiegroep Po in Actie raakte bij veel docenten een gevoelige snaar. Maar zij kunnen geen staking uitschrijven. Wij wel. We hebben elkaar de laatste maanden gewoon goed versterkt."

Goede sier

Goede sier maken met andermans succes, noemt Peter van 't Hof Schuelers uitspraak. Als bestuurslid van de onderwijsvereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) en oud-directeur in het basisonderwijs volgt hij de onderwijsstaking op de voet.

Too little too late, noemt hij de huidige activiteiten van vakbonden dan ook. "Pas toen ze zagen hoe groot de verontwaardiging was, sloten ze zich bij de actie aan. En nu worden ze ook nog eens boos omdat PO in Actie een mogelijke extra staking heeft aangekondigd in november, terwijl ze zelf laks zijn geweest."

Allemaal het gevolg van bonden die zijn weggedreven van de praktijk, zegt Van 't Hof. Hij kent het nog uit zijn tijd als directeur van een basisschool. "Nooit kwamen ze langs. Zelf was ik lid van de vakbond voor directeuren. Die had hooguit één keer per jaar een ledenvergadering."

Al jaren worstelen vakbonden met hun institutionele karakter

Dat het de initiatiefnemers van PO in Actie, docenten Thijs Roovers en Jan van Ven, wel lukte om zoveel mensen op de been te krijgen is omdat ze weten wat er speelt, zegt Van 't Hof. "Daardoor vonden ze de juiste toon en wisten ze een gevoelige snaar te raken. Vakbonden schuren te dicht tegen de gevestigde orde aan."