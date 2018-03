Pluimveesector heeft voedselveiligheid en dierenwelzijn nog steeds niet op orde

Dieren met onvoldoende voer en drinkwater, die kampen met zweren aan de poten en waarbij niet-toegestane soorten antibiotica is gebruikt: volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houden kippenvleesbedrijven zich onvoldoende aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. In drie rapporten over de pluimveevleesketen komt de NVWA tot de conclusie dat de naleving van wetten en regels regelmatig onvoldoende worden nageleefd en soms moedwillig overtreden. De NVWA spreekt van een ‘zorgelijk beeld’.

Lees verder na de advertentie

Dieren met onvoldoende voer en drinkwater, zweren aan de poten en gebruik van niet-toe­ge­sta­ne antibiotica

Minister Carola Schouten van landbouw heeft aangekondigd dat de NVWA strenger gaat optreden. Ze wil beterschap van de pluimveesector en maakt daar binnenkort afspraken over.

'Verziekt' De Consumentenbond roept in een reactie de pluimveesector, de supermarkten en de politiek op voorgoed af te rekenen met de misstanden in de kippenvleesketen. Volgens de Consumentenbond geven de jongste rapporten van de NVWA “voor de zoveelste keer een schokkende inkijk in de misstanden in de pluimveesector”. De bond noemt de sector ‘verziekt’ en roept op tot een sanering. Daarbij ziet ze een rol voor de supermarkten, die het vlees in de schappen leggen, en voor de politiek die moet zorgen voor voldoende en onafhankelijk toezicht. Dit doet geen recht aan het hoge niveau van de sector en al zijn inspanningen steeds beter te worden branche-organisatie Pluimned De pluimveesector zelf kan zich niet zo vinden in het NVWA-rapport. “Dit doet geen recht aan het hoge niveau van de sector en al zijn inspanningen steeds beter te worden”, stelt branche-organisatie Pluimned in een verklaring. “Het niveau van naleving van regels van de meeste bedrijven in de pluimveevleessector is goed. Door de behaalde resultaten en bewezen effectieve aanpak wordt Nederland, binnen en buiten de Europese Unie als gidsland gezien.’’ Volgens Pluimned kunnen de rapporten van de NVWA leiden tot “een onterecht negatief beeld”.