Pluimveehouders eisen schadevergoeding voor vernietiging eieren en ruiming kippen

'Door de bloedluis zaten wij met onze handen in het haar', zegt pluimveehouder Van Leeuwen. Iedere nacht werden de slapende kippen in zijn pluimveestal in het Gelderse Eck en Wiel belaagd door de parasieten. De bloedluizen zogen het bloed uit de kippen, die daardoor verzwakt raakten en minder eieren legden dan gewoonlijk. 'En toen kwam Chickfriend ineens met een middeltje dat echt hielp.'



De blijdschap van Van Leeuwen maakte vorige week plaats voor paniek. In het anti-bloedluismiddel van Chickfriend zat het giftige fipronil, liet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hem telefonisch weten. Zijn kippen en eieren moesten worden onderzocht. De uitslag kwam gisteren: Van Leeuwens eieren zitten zo vol fipronil dat ze een acuut gevaar voor de volksgezondheid vormen. Dertigduizend kippen moeten worden geruimd. De toekomst van zijn pluimveebedrijf staat op het spel. 'Dit is heel heftig', zegt Van Leeuwen. 'Het middel was effectief én veilig, zei Chickfriend. Dan verwacht je dit niet.'

Pluimveehouder Bouwhuis: 'Ik heb nog wel gevraagd wat er precies in zat, maar dat wilde Chickfriend niet vertellen'

Jan Bouwhuis is een van de pluimveehouders die zijn schade op Chickfriend proberen te verhalen. De eieren van zijn boerderij in het Drentse Witteveen zijn niet acuut gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar bevatten wel een te hoog fipronilgehalte voor kinderen. 'We waren hartstikke blij met Chickfriend', zegt hij. 'En het middel rook ook hartstikke lekker, naar eucalyptus. Ik heb nog wel gevraagd wat er precies in zat, maar dat wilde Chickfriend niet vertellen. Dat begreep hij wel. 'Van Coca-Cola krijg je ook niet zomaar een recept. Dan gaat iemand anders er misschien mee vandoor.'



Bouwhuis vraagt zich af of hij niet te naïef is geweest. 'Maar alles leek in orde en de werknemers van Chickfriend kwamen ook over als goede jongens. Als vakmensen. Ik heb het idee dat zij zelf niet wisten hoe schadelijk hun middel was.' Bouwhuis weet nog niet hoeveel van zijn kippen hij moet ruimen. Wel heeft hij becijferd hoeveel eieren hij dagelijks door de NVWA-blokkade moet weggooien: zestigduizend. Het zou mooi zijn als hij de schade vergoed zou krijgen door Chickfriend, maar veel verwacht hij daar niet van. 'Het gaat om zulke grote bedragen en zoveel bedrijven. Van een kale kip kun je niet plukken.'

