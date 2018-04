Ploumen breekt bezoek aan Marokko af: 'We hebben onze zorgen geuit over de rechtsstaat'

Waarom mag u de Rif niet in? Lees verder na de advertentie “Dat weten we niet. We kregen te horen dat de lokale autoriteiten in de stad Al Hoceima niet willen dat we komen. Wij wilden onze solidariteit betuigen en de situatie in de Rif met eigen ogen zien. Wij zouden daar praten met familieleden van de protestleiders, onder wie die van Nasser Zefzafi, die nu in Casablanca terechtstaat. Wij ontmoetten de familie Zefzafi maandag al in de rechtbank, maar we zouden hen nog eens spreken in huiselijke kring. Ons bezoek hebben we enige tijd geleden aangekondigd en we zijn ook transparant geweest over dit onderdeel. Omdat we niet naar Al Hoceima mogen, hebben we onze bezoeken aan de steden Melilla en Nador ook afgezegd.”

Waarom bezocht u de Rif? “Veel Nederlandse Marokkanen maken zich zorgen. En Kati Piri, die in het Europees Parlement zit, signaleert dat daar te weinig aandacht is voor de Rif. Er gaat wel Europees geld naar Marokko. Het is niet ongebruikelijk om met autoriteiten af te spreken dat Europese middelen met prioriteit naar een bepaald gebied moeten gaan, zoals de Rif. Het feit dat daar sociaaleconomische problemen zijn, betwist niemand.”

Volgens mensenrechtenorganisaties worden Riffijnen onderdrukt. U sprak met de minister van justitie. Heeft u het daar ook over gehad? “Recent schreef Amnesty International dat de persvrijheid en de rechtsstaat onder druk staan in Marokko. Wij hebben tegen de minister onze zorgen daarover uitgesproken. In de Rif was een klein deel van de protesten niet vreedzaam. Toch zitten nog meer dan driehonderd mensen vast. Wij hebben benadrukt dat de processen moeten verlopen conform de regels die voor elke rechtsstaat gelden.” Ik wil niet speculeren over de redenen waarom we de Rif niet in mochten Lilianne Ploumen

Was u te kritisch, en mag u daarom de Rif niet in? “Dat denk ik niet. We hadden een lang gesprek met de minister, en het bericht dat we niet naar Al Hoceima mochten, kwam rond dezelfde tijd. Ik wil verder niet speculeren over mogelijke redenen.”