Plotsklaps past Picnic toch een cao toe, maar dan wel een ander dan de FNV wil

Na de linkse hoek van de ene partij, volgt de uppercut van de ander. Een dag nadat de FNV Picnic voor de rechter sleept, maakt de online supermarkt bekend een cao toe te zullen passen. Niet de supermarkt-cao, zoals FNV het graag ziet, maar de cao van detailhandelsorganisatie InRetail. Ook voert Picnic een loonsverhoging door, vooral voor medewerkers tussen de 18 en de 20 jaar. Vijf vragen aan Michiel Muller, mede-oprichter van Picnic, over deze stappen.

Lees verder na de advertentie

Terwijl de FNV een dagvaarding zat te schrijven, zochten wij een manier om ar­beids­voor­waar­den af te spreken die passen bij een modern e-com­mer­ce­be­drijf Michiel Muller

U heeft toch altijd gezegd dat cao’s ouderwets zijn?

“Nee, ik heb gezegd dat ik de supermarkt-cao ouderwets vind. Wij zijn geen supermarkt: wij hebben allerlei functies die in de supermarkt-cao niet bestaan. Daarom zijn wij, terwijl de FNV maandenlang bezig was om een dagvaarding te schrijven, op zoek gegaan naar een manier om arbeidsvoorwaarden af te spreken die passen bij een modern e-commercebedrijf. Daarbij hebben wij gesproken met Tweede Kamerleden, het ministerie van sociale zaken en met ons eigen personeel. De cao van InRetail bleek al behoorlijk modern te zijn. Ze nemen daar al e-commercefuncties in op.”

Maar is de cao van InRetail niet alleen voor non-foodwinkels?

“Het is niet zo dat wij ons echt aansluiten bij deze cao, maar we gaan elementen eruit toepassen. En we gebruiken deze cao als basis om een eigen cao voor de e-commerce te bouwen. In onze gesprekken met de politiek is gebleken dat daar behoefte aan is.”

Wilt u een nieuwe cao maken en die algemeen verbindend laten verklaren voor alle e-commerce in Nederland?

“Zo ver zijn we nog niet. Het algemeen verbindend laten verklaren is een hele stap. Dan moet je eerst vaststellen wat voor bedrijven allemaal onder de werkingssfeer van e-commerce vallen. Dat kunnen lastige discussies worden, zoals wij nu al hebben gemerkt met de FNV. Vooralsnog bouwen wij eerst eens een cao. Het zou kunnen dat de minister die uiteindelijk algemeen verbindend verklaart. Ja, waarom niet? Hij moet die afweging maken.”

Denkt u dat bol.com en Wehkamp daar blij mee zijn? “Kijk, nu moet iedereen gewoon doen wat hij zelf wil. Wij gaan in gesprek met andere partijen in de e-commerce om draagvlak te creëren voor zo’n cao. Het is goed om afspraken te maken over moderne arbeidsvoorwaarden die passen bij deze sector. Zeker aangezien er ook steeds meer online platforms uit het buitenland in Nederland opereren. De regels moeten dan wel helder zijn.” Verhoogt u de lonen omdat de FNV zo’n druk heeft uitgeoefend? “Nee, wij hadden dit al lang in de pen. Iedereen krijgt een wat hoger loon, maar vooral de echt jonge mensen van 18 tot 20 jaar. Wij verkleinen het gat tussen het minimumjeugdloon en het minimumloon.”

Niet verbaasd Nee, de FNV is niet verbaasd dat Picnic de cao van InRetail gaat toepassen, zegt vakbondsbestuurder Marianne Jekkers. “Voor ons is dit het bewijs dat Picnic het werk zo goedkoop mogelijk wil laten doen. De cao van InRetail is een van de slechtste van Nederland. Waarschijnlijk heeft Picnic er daarom voor gekozen.” De cao is volgens Jekkers slechter dan de supermarkt-cao. “De arbeidsvoorwaarden zijn ver uitgekleed, waarbij van werknemers maximale flexibiliteit wordt gevraagd, zonder dat daar iets tegenoverstaat.”

De FNV heeft Picnic donderdag gedagvaard, omdat de online supermarkt de cao voor supermarkten niet toepast. Dat Picnic nu de cao van InRetail gaat toepassen heeft waarschijnlijk geen invloed heeft op de rechtszaak, zegt Jekkers. “Alleen misschien in de beeldvorming.”

Lees ook:

FNV en personeel voeren actie tegen Picnic in de rechtszaal en op de werkvloer Medewerkers van Picnic gaan maandag in Utrecht actievoeren om de online supermarkt te bewegen uitzendkrachten in dienst te nemen.



Een dagje boodschappen verzamelen bij Picnic: ‘Het is een misverstand dat je snel moet werken’ Na klachten over de werkomstandigheden bij online supermarkt Picnic beloofde het bedrijf beterschap. Hoe staat het er nu voor? Trouw werkte een dagje mee in het distributiecentrum in Utrecht.