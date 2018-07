Plots zit 'ie daar, den Phil op het gewraakte muurtje

Uit mijn eigen keel. Erna is het stil. Net iets te lang. Na de aiaiaiaiai van de toch vaak stoïcijnse De Cauwer & Wuyts zwijgen zij ook, nadat het achterwiel van Gilbert begon te zwieperen, hij de controle over zijn carbon verloor, en een ongelukkig betonmuurtje hem in één keer de diepte in kieperde. Daarachter, donkere bomen. Hoe diep is dat ravijn? Hoe ver is den Phil gevallen?

Iemand appt, 'Casartelli'. Verder niets. Inderdaad: 1995, die bebloede voorpagina van De Telegraaf - die moeder op de camping kocht 'omdat we nu eenmaal met vakantie waren'. Casartelli, doodgeklapt tegen een betonnen muurtje in de afdaling van de Col de Portet d'Aspet.

Precies over datzelfde muurtje dook deze Waalse vedette de duisternis in. Of is het slechts het struikgewas? We weten het niet.

Stapt hij op? Niet? Nee toch?, klinkt het verbaasd in de huiskamer