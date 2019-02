Pleegouders worden opgezadeld met kinderen met te zware problemen

Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma ‘De Monitor’, dat er zondagavond een uitzending aan wijdt. De programmamakers hielden een enquête onder 300 pleeggezinnen in Zeeland, Overijssel, Groningen en Drenthe en spraken met experts. Sinds de Jeugdwet van 2015 kijken hulpverleners eerst hoe ze kinderen in hun eigen omgeving kunnen ondersteunen. De kinderen die alsnog uit huis geplaatst worden, hebben dus zwaardere problemen. Zij worden nu ‘te makkelijk’ in pleeggezinnen geplaatst, zeggen deskundigen tegen De Monitor. De kinderen om wie het gaat, hebben bijvoorbeeld een lichte verstandelijke beperking, zijn verwaarloosd of mishandeld én hebben hechtingsproblemen.

“Die kun je niet zomaar in een pleeggezin plaatsen”, zegt lector ­residentiële jeugdzorg Peer van der Helm van de Hogeschool Leiden. Zij zouden beter af zijn in instellingen of gezinshuizen, denkt hij. “Ik maak ook mee dat jongeren met anti­sociaal gedrag en een zedenachtergrond in nietsvermoedende pleeggezinnen worden geplaatst. Als zo’n jongere zich vergrijpt aan een ander kind, heb je de poppen aan het dansen.”

Goedkoper

De focus op opvang in gezinnen is financieel gedreven, menen jeugdzorgexperts. Veel gemeenten zeggen dat ze te weinig geld hebben voor de zorg die ze moeten inkopen. Pleegzorg is met 40 euro per dag veel goedkoper dan de plaatsing in een kleinschalig gezinshuis (148 euro) of een instelling (250 euro), waarvoor ook nog eens wachtlijsten zijn.

Van der Helm: “In de praktijk zie ik bijvoorbeeld dat kinderen uit een pleeggezin worden gehaald, omdat het niet gaat en naar een gezinshuis gaan – waar een professionele opvoeder 24 uur per dag aanwezig is – tot ze gestabiliseerd zijn. “Daarna wil de gemeente ze weer terug hebben naar een pleeggezin. Dat is helemaal niet de bedoeling.”

Al deze factoren leiden tot een hoog aantal breakdowns, zoals dat heet in pleegzorgland: onwenselijke, ongeplande voortijdig afgebroken plaatsingen. Vorig jaar bleek uit ­onderzoek in 200 gezinnen dat pleegkinderen die daar opgevangen werden gemiddeld 3,6 plaatsingen achter de rug hadden. Dat zadelt ­deze kinderen op met extra negatieve ervaringen.