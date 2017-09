Playboy-oprichter Hugh Hefner overleden

Hefner richtte het blootblad Playboy in 1953 op. Vorig jaar besloot het tijdschrift te stoppen met foto's van naakte vrouwen, maar die beslissing werd snel teruggedraaid.



Hefner is, omringd door familie, een natuurlijke dood gestorven in The Playboy Mansion in Beverly Hills.



Het legendarische pand werd eerder dit jaar verkocht voor 100 miljoen dollar. De koper moest daarbij wel beloven dat Hugh tot zijn dood in de villa mocht blijven wonen.

