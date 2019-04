Play-offs uit zicht voor hockeyers Amsterdam

Ja, wat had interim-coach Van ’t Land (Amsterdam) na afloop allemaal niet gezegd tegen zijn spelers? “Dat dit een wedstrijd is die je in principe mag verliezen”, herhaalde Van ’t Land de voornaamste zinsnede uit zijn nabespreking.

Dat was een voorzichtige analyse. De play-offs zijn - met nog drie speelronden te gaan in de hoofdklasse - uit zicht geraakt voor Amsterdam. Het elftal, vorig seizoen nog verliezend finalist in de strijd om de landstitel, is afgedaald naar plek zes. Vijf punten achter de nummer vier, Oranje-Rood, en twee achter het als vijfde gerangschikte Den Bosch. Vrijdag wordt Amsterdam-Oranje-Rood gespeeld.

Amsterdam, dat in 2014 voor het laatst de play-offs miste, beleeft een teleurstellend seizoen. Half maart werd de Australische coach Reid ontslagen, omdat hij iets te nadrukkelijk bezig was om bondscoach van India te worden (wat hij inmiddels ook is geworden). Zijn congé volgde na een ontluisterende thuisnederlaag tegen HGC, 2-8.

Voorbeeldig leider Assistent Van ’t Land moet het seizoen nu af maken als hoofdcoach bij Amsterdam. Pittig? Zeker. Ook Van ’t Land kan niet camoufleren dat de basis smal is bij Amsterdam. Er is een topschutter (Pruyser), een strafcornerspecialist (Reid-Ross) en er is een voorbeeldig leider en begenadigd hockeyer (Bakker), maar dat weegt niet op tegen het surplus aan kwaliteit waar Bloemendaal-coach Van den Heuvel momenteel over kan beschikken. Zijn internationals komen uit alle windstreken. “Het fundament moet breder bij ons”, legde aanvoerder Bakker de vinger op de zere plek bij Amsterdam. “Er zijn meerdere factoren aan te wijzen waarom het niet loopt, maar we moeten de club omtoveren naar meer topsport. Daar zijn we iets te laat mee gestart.” Het gebrekkige fundament van Amsterdam werd ook door Bloemendaal blootgelegd. Breekpunt was de 3-1 kort na rust, een uithaal van international Wortelboer. Bloemendaal-aanvaller Bovendeert had de score al na drie minuten geopend, Reid-Ross (strafcorner) even later gelijk gemaakt en Thierry Brinkman (tip-in) had thuisclub Bloemendaal weer op voorsprong gebracht.

Krachteloos Het antwoord van Amsterdam? Het was er nauwelijks. Gelaten oogde het. Krachteloos ook, wat dan weer toegeschreven kan worden aan het drukke schema van de internationals Pruyser en Bakker, die vrijdagavond nog een Pro League-duel speelden met Oranje in Duitsland. Zeker na de 4-1, een benutte strafcorner van Swaen, rammelde de Amsterdamse defensie aan alle kanten. “We hebben ons niet goed aan het wedstrijdplan gehouden”, vond Van ’t Land. “En we zijn te veel in de emotie gebleven.” Zelf liet hij zich daar ook in meevoeren. In het vierde en laatste kwart werd Van ’t Land vanwege commentaar op de leiding weggestuurd. “Dat was niet handig”, bekende de interim-coach, die vanaf volgend seizoen moet plaatsmaken voor oud-speler Freixa. “Maar ja, uiteindelijk probeer je maar wat om nog iets te forceren.” Vanachter de reclameborden zag Van ’t Land dat Amsterdammer Lissone de eindstand bepaalde op 4-2. “We maken het onszelf niet makkelijker”, somberde captain Bakker. “Maar ik gooi de handdoek nog niet in de ring.”

Play-offs voor Bloemendaal en Kampong Door de overwinning op Amsterdam (4-2) plaatste koploper Bloemendaal zich voor de play-offs om de landstitel. Datzelfde geldt voor Kampong, dat afrekende met Den Bosch (3-1). Voor de overige twee play-off-tickets komen nog vijf clubs in aanmerking; HGC (37 punten), Oranje-Rood (36), Den Bosch (33), Amsterdam (31) en Rotterdam (30). Er volgen nog drie speelrondes. In de hoofdklasse voor vrouwen zijn de vier deelnemers aan de play-offs al bekend. Met nog twee speelronden te gaan zijn Den Bosch, Amsterdam, SCHC en Oranje-Rood verzekerd van de strijd om het landskampioenschap.

