Plasterk: Twee doden, elf zwaargewonden op Sint-Maarten

Eén van de dodelijke slachtoffers is volgens Plasterk tijdens de orkaan een natuurlijke dood gestorven. Gisteren was nog sprake van één dode en enkele gewonden.

Plasterk zei ook dat er 65 dialysepatiënten op Sint-Maarten. De vijftien meest acute gaan gaan vanavond met een vliegtuig van kustwacht naar Aruba. Zij worden daar gedialyseerd. De andere vijftig gaan morgen met een Hercules-transportvliegtuig van de luchtmacht.

Vanochtend zei premier Rutte al dat de ontreddering op Sint-Maarten enorm is. De eilandbewoners zijn verstoken van eerste levensbehoeften. Na overleg in het Nationaal Crisiscentrum met de bij de hulpverlening betrokken ministers, zijn voedsel, water en veiligheid volgens Rutte de eerste prioriteiten. "We proberen in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk voedsel, water en medicijnen ter plaatse te krijgen, maar ook tenten, dekzeilen en hygiënekits."

Gevraagd naar plunderingen op het door orkaan Irma getroffen eiland, zei Rutte dat de situatie ernstig is. Het bestuur heeft grote moeite om de taken uit te voeren. De communicatie is nog steeds niet hersteld. Minister Plasterk heeft wel contact gehad met met William Marlon, minister-president van Sint-Maarten. Die zei volgens Plasterk dat de situatie 'heel, heel slecht' is. Rutte wilde niet zeggen op welke delen van het eiland er nog helemaal geen militairen of vertegenwoordigers van het bestuur zijn geweest.

Koning naar Curaçao

Koning Willem-Alexander vertrekt zondag samen met minister Plasterk naar Curaçao en wordt daar geïnformeerd over de hulpverlening die vanaf het eiland wordt verleend aan Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius na orkaan Irma.

Het is zeker de bedoeling dat de koning ook nog naar de getroffen gebieden zelf gaat, maar hij laat het aan de gouverneur van Sint-Maarten over wanneer het moment voor zo'n bezoek geschikt is, zei de koning tijdens een werkbezoek in de Amsterdamse Jordaan.

"Hulpverlening, noodhulp is nu het allerbelangrijkste en als ik iemand in de weg loop, dan is mijn bezoek niet relevant'', aldus de koning. "Ik wil zien hoe de algemene hulpverlening vanuit Curaçao opgezet is en gerund wordt."

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten woensdag al weten intens mee te leven met alle mensen die zijn getroffen door het natuurgeweld van de orkaan Irma. "De verschrikkelijke ramp op Sint-Maarten laat je niet los. Wat de Bovenwinden, met name Sint-Maarten, maar ook Saba en Sint-Eustatius, overkomen is door Irma, is een ramp van ongekende omvang."

Irma is inmiddels afgezwakt naar categorie 4. De orkaan blijft naar verwachting nog zeker drie dagen zeer krachtig. Ze beweegt zich ten noorden van Cuba met een snelheid van circa 25 kilometer per uur en windstoten van bijna 250 kilometer per uur in noordwestelijke richting. Irma bereikt in het weekend in het zuiden of zuidoosten de kust van de staat Florida.

