Plasterk: op korte termijn geen voordracht voor lid Raad van State

Minister Plasterk is ook helemaal niet van plan op korte termijn een voordracht te doen voor een benoeming in dit hoogste adviescollege van het kabinet, zo schreef hij vanmiddag in een brief aan de Kamer.

Lees verder na de advertentie

Dat verzoek alleen al irriteerde VVD-frac­tie­voor­zit­ter Halbe Zijlstra enorm

De Kamer wilde van het kabinet weten of nog voor de verkiezingen een nieuw lid van de Raad van State wordt benoemd. Zo ja, dan wil de hele oppositie een debat over de mogelijke kandidatuur van Fred Teeven. NRC Handelsblad meldde vorige week dat het kabinet op het punt zou staan hem te benoemen tot lid van de Raad van State.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Minister Ronald Plasterk

Vooral de SP maakt zich daar zeer druk over. Het geeft volgens die partij geen pas iemand in het hoogste adviesorgaan van het kabinet te benoemen die als officier van justitie zacht gezegd omstreden methoden gebruikte en ook als bewindspersoon omstreden was.

SP-Kamerlid Van Raak kreeg geen meerderheid voor een verzoek voor een debat, maar dat verzoek alleen al irriteerde VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra enorm. Het is immers geen gewoonte dat de Kamer in de openbaarheid over individuele kandidaten voor een functie spreekt. Bovendien, aldus Zijlstra, was hem ter ore gekomen dat het kabinet geen benoeming voorbereid. Plasterk bevestigde die lezing vanmiddag.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.