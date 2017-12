Plannen kwamen en gingen, maar arbeidsbeperkten bleven... thuis

Arbeidsgehandicapten moeten zoveel mogelijk echt werk krijgen, vond de politiek en niet meer gesubsidieerd fietshelmen in elkaar zetten. Dat is goedkoper voor het Rijk, en het geeft de werknemer meer eigenwaarde. Uit die wens kwam al in 2008 de ‘regeling begeleid werken’ voort; een bonus voor gemeenten die het lukt om mensen van de sociale werkplaats te halen en te plaatsen bij een reguliere werkgever. Zij mochten jaarlijks maximaal drieduizend euro per arbeidsbeperkte opvragen. In het eerste jaar was het Rijk er tien miljoen euro aan kwijt. Dit liep op tot bijna 15 miljoen in 2012.

Toch zou het met die bonus nooit lukken om grote stappen te maken in de arbeidsparticipatie van gehandicapten, en was ie bovendien te duur. Dus bedacht in 2013 toenmalig staatssecretaris van sociale zaken, Jetta Klijnsma, dat bij grote en middelgrote bedrijven tenminste 5 procent van het personeel een arbeidsbeperking moet hebben. De werkgevers gruwelden van dat percentage. Enkele maanden later was de 5 procent geschrapt uit de plannen.

Sociale werkplaatsen gingen mensen met een beperking ‘uitlenen’ aan reguliere werkgevers

Participatiwet Het banenplan werd wel geïntroduceerd. Het bedrijfsleven zei zijn medewerking toe en beloofde daarmee dat in 2025 honderdduizend arbeidsbeperkten een baan zouden hebben. De overheid zou ook nog eens 25.000 plekken realiseren. Met deze garantiebanen in de hand konden de ‘dure’ sociale werkplaatsen wel op slot. Deze werknemers kunnen ook prima bij een reguliere werkgever terecht. Gemeenten mogen dat gaan regelen. Voor minder geld. Dat was tegelijkertijd met de komst van de Participatiewet in 2015. Deze wet voegde de bijstandswet, de wet sociale werkvoorziening en de wet voor jonggehandicapten (Wajong) samen. Zo moest er één voorziening komen voor de hele groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De meeste sociale werkplaatsen zagen al aankomen dat ze gesloten zouden worden, en dachten daarom al sinds 2010 serieus na over hun toekomst. Als de subsidie omlaag gaat en er vanaf 2015 niemand meer binnen komt, wat moeten zij dan doen om nog bestaansrecht te hebben? De meeste SW-bedrijven besloten er taken bij te nemen. Zo gingen SW-bedrijven mensen met een beperking ‘uitlenen’ aan reguliere werkgevers. Sociale werkplaatsen werden zo een soort uitzendbureau. Zij zorgen voor begeleiding, vervanging bij ziekte en regelen de subsidiestromen zoals de loonkostensubsidie. Een werkgever hoeft immers alleen te betalen voor het werk dat iemand verzet, de gemeente vult het aan tot het minimumloon. Maar ook als anderen de ingewikkelde boekhouding doen, vinden werkgevers het nog steeds lastig om deze mensen een plek te geven. De werkgevers schrokken van de ernst van de beperkingen. In 2015 sloegen ondernemers al alarm. Het aanbod geschikte arbeidsbeperkten was te klein, zeiden ze. En gemeenten klaagden over te weinig budget. Niemand gelooft dat de beloofde 125.000 ar­beids­plaat­sen ooit worden gerealiseerd