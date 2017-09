Plan Lelystad-Schiphol rammelt

De politiek moet ingrijpen om te voorkomen dat Lelystad Airport een grote mislukking wordt. Anderhalf jaar voor de geplande opening van de vakantieluchthaven is nog altijd onduidelijk hoe de ruimte moet worden verdeeld onder de verschillende luchtvaartmaatschappijen. Ook is niet helder hoe Lelystad Schiphol moet ontlasten.

Hans Alders, voorzitter van de omgevingsraad Schiphol, deed gisteren in de Tweede Kamer een oproep aan de politiek om snel met regelgeving te komen. Niet alleen om de ruimte op Lelystad te verdelen, maar ook om de ruimte die met de verplaatsing van vakantievluchten zou moeten vrijkomen op Schiphol te behouden voor vliegverkeer met economische meerwaarde voor Nederland.

"De sector is er niet in geslaagd om het zelf te regelen, dus moet de overheid komen met een luchtverdeelsysteem", zei Alders. "Anders is het voorbij. Dan vult de capaciteit zich binnen de kortste keren vanzelf. En dan niet op de manier die we met elkaar hebben afgesproken."

Het leek in 2008 zo'n mooie, afgewogen afspraak: Schiphol laten groeien, maar wel zo dat het bijdraagt aan de Nederlandse economie. Dus niet de capaciteit inzetten voor nog een paar extra goedkope vakantievluchten naar Spanje, maar voor vluchten naar plekken op de wereld waar Schiphol een minder goede verbinding mee heeft. Ter versterking van Schiphol als mainport, oftewel als internationaal verkeersknooppunt. En dus van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook omwonenden van de luchthaven konden leven met dit zogeheten 'selectiviteitsbeleid'. De vakantievluchten zouden worden verplaatst naar het nieuwe vliegveld Lelystad, waarna de vrijgevallen ruimte zou worden ingevuld ten behoeve van de mainport.

In de ogen van KLM en de omwonenden is Schiphol de grote boosdoener. De luchthaven heeft volgens hen onvoldoende zijn best gedaan om zich aan de afspraak te houden. Schiphol zou alle ruimte vol hebben gegooid met goedkope pretvluchten. "Van het selectiviteitsbeleid is niets terechtgekomen", zei Kees Van Ojik, namens de bewoners. "We moeten zorgen dat het akkoord nu eens goed uitgevoerd wordt", zei René De Groot van KLM. "Het is vijf voor twaalf." Hij wees er daarbij nog maar eens op dat KLM zich wel netjes aan de afspraken heeft gehouden door Transavia, dat bij moederconcern Air France-KLM hoort, vakantievluchten te laten uitplaatsen naar de regionale luchthavens in Rotterdam en Eindhoven.

Maar van deze afspraken is de laatste jaren weinig terechtgekomen, zo bleek ook gisteren weer tijdens een gesprek van de luchtvaartsector met de Tweede Kamer. Schiphol zit bijna aan het plafond van 500.000 vliegbewegingen en de laatste jaren is de schaarse ruimte voor een groot deel gevuld met goedkope vluchten naar de zon. De opening van vliegveld Lelystad is vertraagd en vindt pas plaats in april 2019. Ook werd helder: KLM, Schiphol, de omwonenden, reisorganisaties en budgetvliegers zijn het op veel punten niet met elkaar eens.

Ongewis

Het belangrijkste probleem voor reisorganisaties als Tui en Corendon is dat het nog ongewis is of Lelystad straks wel een goed alternatief is. De opening is al vertraagd en het is de vraag of de nieuwe luchthaven zal voldoen aan hun eisen. Een vlucht vanaf Lelystad is voor de reiziger minder aantrekkelijk dan vanaf Amsterdam, dus zal de prijs lager moeten liggen. Reden genoeg voor de reisorganisaties om te twijfelen aan een verhuizing.

EasyJet stelde voor om verdere groei van Schiphol mogelijk te maken door gebruik te maken van grotere, nieuwere vliegtuigen die minder geluidsoverlast geven en minder brandstof verbruiken. EasyJet vindt het selectiviteitsbeleid te veel discrimineren en ziet liever dat aan de hand van de kwaliteit van de vloot wordt bepaald hoeveel ruimte ze krijgen.

Ook Tui vindt dat het hele denken over het selectiviteitsbeleid op de schop moet. "Het is niet meer van deze tijd", zei topman Günter Hofman. Hij stelde onder meer voor om schoner vliegen af te dwingen via wettelijke regels.

lees hier: Luchthaven Lelystad moet Schiphol ontlasten (januari 2017)