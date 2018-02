Plakkerige deurtjes, schimmel en poepbacteriën in vakantiehuisjes

De bond stuurde undercover-onderzoekers naar dertig vakantiehuisjes door het hele land, waarvan er veertien niet schoon genoeg bleken. Een onderzoeker zei na inspectie met de UV-lamp geen enkele plek op de muur te zien die niet onder de vlekken zat. Een ander beschrijft een badkamer met poepbacteriën in de badkuip, rondkruipende beestjes en veel stof, alleen de spiegel oogde schoon.

Poepbacterie

Die poepbacterie heet officieel E. coli, en komt vooral voor op vochtige plekken, zoals in de badkamer. Maar de onderzoekers troffen de bacterie ook aan op aanrechten en eettafels. Volgens microbioloog Rijkelt Beumer kan dat alleen als er rauw voedsel heeft gelegen, of hondenpoep op de vloerbedekking. Ziek word je volgens hem slechts van sommige varianten van E. coli, zegt hij in de Consumentengids. Die geven buikpijn of diarree. Slechts zeven van de dertig onderzochte huisjes bleken de bacterie-richtlijnen niet te overschrijden.

Zowel Center Parcs als Landal, twee grote verhuurders van vakantiehuisjes, belooft maatregelen te nemen. Roompot, met bijna 1200 huisjes in Nederland, probeerde de publicatie tegen te houden met een kort geding. Volgens Roompot was de Consumentenbond niet transparant over de onderzoeksmethoden, maar die klacht hield geen stand in de rechtszaal.