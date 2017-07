Pizza’s en het gemis van een volwassen gesprek

Er staat een rij voor de Happy Italy. Er staat eigenlijk altíjd een rij voor de Happy Italy. Mijn zoontjes vinden het niet erg, het is een klein offer. Binnen wacht hun exact wat ze verwachten, wat ze kennen, wat ze willen. Pizza, frisdrank, een speelhoek. Het is een uitje, en bovendien was het een verrassing. Een uur geleden stond ik de boodschappen op te ruimen, de ingrediënten bedoeld voor de avondmaaltijd, toen ik ineens naar mijn jongens riep: ‘Of zullen we uit eten gaan?’ Er spoot nog net geen confetti uit hun oren.

Ik doe het vaker. Plots uit eten gaan met ze. Ik ga graag uit eten. Soms zitten we thuis en heb ik zin iets leuks, iets gezelligs, iets spontaans. Een drankje erbij, beetje mensen kijken, beetje kletsen. Vroeger gingen we als gezin, maar sinds ik ben gescheiden, twee jaar geleden, zijn we meestal met z’n drieën.

De jongen bij de deur laat alleen nieuwe mensen naar binnen als andere mensen het restaurant verlaten. We schuifelen voorwaarts. We zijn opgewekt, alle drie. Vlak voor ons staat een jong stelletje. Zestien, zeventien jaar oud. Die zie je hier meer. Het hele gebeuren is voor hen nog onwennig. Hoe galant moet hij zijn? En hoe meisjesachtig, of juist helemaal niet, moet zij zijn? Als ze aan tafel zitten, verlegen en onhandig, zie je geen twee mensen die uit eten zijn; je ziet twee mensen die ervoor oefenen.

Als we eenmaal zitten bestel ik onze drankjes. Twee cola, één Duvel. Ik zie de blije koppies van mijn zoons, glimlach en kijk de zaak rond. Drie jonge stadswachten, alle drie blonde dames, staan lachend bij de kassa te wachten op hun afhaalpizza’s. Ze kletsen met elkaar, maken grapjes, wijzen elkaar op iets wat buiten gebeurt. Ik merk dat ik bijna meelach, zonder te weten waarom ze lachen. Misschien wil ik me bij hen voegen.

“Deadpool is onsterfelijk”, zegt mijn oudste zoon. “Toch, pap? Mijn jongste schudt driftig zijn hoofd. “Hij kan wél dood! Hij kan wél dood!” Er volgt een discussie over hun favoriete actieheld waaraan ik halfhartig deelneem. De serveerster, jong, prachtig, flirt met de eveneens jonge bedrijfsleider. Ze wisselen blikken, stiekeme grijnzen; ze plagen elkaar. Mijn zoons eisen dat ik mijn telefoon erbij pak en opzoek of Deadpool sterfelijk is ja of nee. Ik gehoorzaam en ik lees voor. Het is geen eenvoudig antwoord, want Deadpool is sterfelijk maar ook onsterfelijk. Een nieuwe discussie volgt.

Eenzaamheid

Een gevoel van eenzaamheid overvalt me. Ik ken niemand beter dan mijn zoontjes, voel me bij niemand meer op mijn gemak, maar ik kan mezelf maar voor de helft bij hen kwijt. De associatie die ik heb bij uit eten gaan is er eentje van volwassen gezelligheid, volwassen gesprekken. Meer nog dan dat zou ik die ontbrekende ander willen aankijken als mijn jongens het wéér over Deadpool hebben, zodat ik die vrolijke vermoeidheid met iemand kan delen.

Ik tuur uit het raam en zie de rij voor de deur, die nu nog langer is geworden. Gezinnen, stelletjes. Hoopvol, opgewonden. Het is de rij naar het restaurant en het is de rij naar hun toekomst. Voor de jongeren, althans. Er staan ook enkele echtparen bij van middelbare leeftijd. De blik in hun ogen is anders. Eén zo’n echtpaar - vijftien jaar op de teller? - komt binnen en wordt naar een tafeltje begeleid. De man kijkt chagrijnig, de vrouw een beetje zuur. Hun handelingen zijn obligaat: het bestellen van drank, het bestuderen van de menukaart. Ze zijn gaan uit eten omdat dat nu eenmaal af en toe moet. Ze hebben elkaar niets meer te vertellen. Ze willen dit achter de rug hebben. Misschien hebben ze al een hele middag gewinkeld in de stad. Hun dromen en fantasieën delen ze allang niet meer met elkaar.

Dan toch echt liever gescheiden, mijmer ik. Die mijmering wil ik delen. Ik kijk naar de twee koppies tegenover me en weet dat het geen zin heeft. Nog niet, althans. Misschien later, als ze vijftien zijn, maar dan komen ze hier met zo’n meisje, en niet meer met mij. Twee vrouwen komen binnen en worden vlakbij geplaatst. Eén van hen vind ik knap. Ik vang haar blik, ze speelt met haar haar. Ze lacht naar haar vriendin, maar de glimlach is ook voor mij bedoeld. Denk ik. Want daarna is betovering verbroken. Ik kijk af en toe nog, maar ze is gefocust op haar vriendin. Ze wilde alleen even weten of ik geïnteresseerd was. Thuis een vriend, misschien. Misschien verloofd, of net getrouwd.

Mijn jongste is naar de speelhoek. Mijn oudste voelt zich daar te oud voor en blijft aan tafel zitten. Hij praat over een nieuwe game die hij speelt op zijn tablet. Of ik echt geïnteresseerd ben maakt hem niet zoveel uit; het is een verhaal dat hij kwijt moet, dat uit hem stroomt als water uit een geiser. Ik heb die behoefte ook, die drang om te delen, maar mijn water hoopt zich op en duwt tegen de binnenkant van mijn hart.

Ik verwacht iets wat ik helemaal niet kan krijgen. Ik verlang naar meer, of naar vroeger, of naar een fictieve toekomst

Dan arriveren de pizza’s. We eten. We genieten. Ik geniet van hun genot. Het is wat het is. Ik kijk de zaak rond, zie de jonge stellen, de echtparen, de stadswachten, het geflirt van de serveerster met de bedrijfsleider en de families en de zwijgende ouderen. Ik zit er een beetje tussenin.

Ik verwacht er te veel van, elke keer. Dat is het probleem. Ik verwacht iets wat ik helemaal niet kan krijgen. Ik verlang naar meer, of naar vroeger, of naar een fictieve toekomst. Ik kijk overal behalve hier. Eeuwige onrust, eeuwig verlangen. We eten onze pizza. We spreken uit hoe lekker die wel niet is. Kaas kleeft aan de kin van mijn jongste.

Ik heb alleen hen, die twee jongetjes tegenover me. Dit is mijn gezelschap. Met hen moet ik het doen. Ieder z’n leven, en dit is het mijne. Het is wat het is. ‘Tel je zegeningen!’ reageert iemand op Instagram, als ik een foto van ons post. “Als Deadpool niet dood kan”, zeg ik. “Wat is er dan nog spannend aan? Wat staat er dan nog op het spel? Hoe kan het ooit gevaarlijk worden?”

Mijn jongste haalt zijn schouders op en neemt een hap. Mijn oudste denkt even na en zegt: “Hij moet de wereld redden. De andere mensen op de wereld zijn namelijk níét onsterfelijk.”

De serveerster - stralend, verliefd, vergankelijk, sterfelijk - vraagt of alles naar wens is. Ik knik en zeg: “Zéker.” Mijn jongens steken hun duim op.