Piraten zaaien grote angst op kustwateren van Suriname

Het is stil op de kustwateren van Suriname. Vissersschepen liggen al dagen in de haven zonder uit te varen. De boten die binnenkomen, herladen niet meer om het water op te gaan. “Er heerst een heel grote angst momenteel”, zegt Mark Lall van het Surinaamse Visserscollectief. Iedereen is bang het volgende slachtoffer te worden van gewelddadige aanvallen van piraten.

Vorige week vrijdagnacht werden vier vissersboten met twintig bemanningsleden van Surinaamse en overwegend Guyanese komaf overvallen. Vier mannen wisten te ontkomen en werden, na urenlang ronddobberen op zee, opgepikt door andere vissers. De overlevenden vertelden de politie hoe zijzelf en hun collega’s door piraten zwaar zijn mishandeld met machetes en vervolgens overboord zijn gegooid, sommigen verzwaard met accu’s en ankers. Woensdagnacht sloegen de zeerovers weer toe. Bij die aanval is in ieder geval de kapitein om het leven komen.

De piraten zijn genadeloos, totaal niet bang om hun wapens te gebruiken Mark Lall van het Surinaamse Visserscollectief

De kustwacht, politie, marine en leden van het Visserscollectief zijn al dagen op zoek naar de nog vermiste vissers. De lichamen van vier bemanningsleden zijn inmiddels geborgen, een van de vissers is levend opgepikt door een andere boot en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Familieleden van de vermiste vissers zijn vanuit buurland Guyana overgekomen en verzamelen zich op de steiger langs de Surinamerivier, in afwachting op meer nieuws. Hoewel de kans op het vinden van overlevenden vrij klein is, blijft de zoekactie doorgaan totdat iedereen is gevonden. “We hebben de hoop nog niet opgegeven en blijven boten sturen”, aldus Lall.

Piraterij is geen onbekend fenomeen in Suriname. Vissers hebben al jarenlang last van zeerovers die uit zijn op de visvangst, netten, brandstof, GPS en de vissersboten. Eigenlijk alles dat enigszins van waarde is. Vaak moeten de vissers eerst nog zelf de vangst binnenhalen en op de boot lossen, waarna ze zonder pardon overboord worden gegooid.

Guyanese vissersboten liggen voor anker in Paramaribo. © AP

Wraak “We zien in de laatste maanden een piek van steeds gewelddadigere overvallen”, zegt Lall van het Visserscollectief. Dit jaar hebben zich al een stuk of vijf incidenten voorgedaan, waarbij ook doden zijn gevallen. “Waar de piraten in het verleden enkel met een houwer op mensen af kwamen, zijn ze nu zwaar bewapend met vuurwapens. Ze zijn genadeloos, totaal niet bang om hun wapens te gebruiken.” Surinaamse en Guyanese kranten melden dat de recente brute aanvallen op de vissersboten zijn gepleegd door een Guyanese roversbende die wraak wil. Enkele weken geleden is hun leider doodgeschoten. De piraten houden de vissers hier verantwoordelijk voor. Ook de Surinaamse president Bouterse liet tijdens een persconferentie weten dat het erop lijkt dat er meer gaande is dan alleen piraterij. “Het gaat mogelijkerwijs om vergelding”, aldus Bouterse. De veelal Guyanese vissers durven geen aangifte te doen vanwege hun illegale status Het opsporen van de piraten, meestal door de wol geverfde vissers van Guyanese afkomst, is niet eenvoudig. Ze opereren vaak op de Coppenamerivier bij Guyana of de Marowijnerivier bij Frans-Guyana. Nadat ze hebben toegeslagen, verdwijnen ze over de grens. Daar komt bij dat de vissers niet altijd aangifte doen, waardoor de kustwacht en politie ook niet in actie kunnen komen om mensen op te sporen en te vervolgen. Deels komt dit voort uit angst voor vergeldingsacties van de zeerovers. Maar de veelal Guyanese vissers durven ook geen aangifte te doen vanwege hun illegale status. Zij vrezen zelf te worden aangehouden als ze naar de politie stappen. Het aantal berovingen ligt vanwege deze lage aangiftebereidheid vermoedelijke hoger dan bekend is. Het duurde ruim een dag voordat de kustwacht op zoek ging naar de vermiste vissers

Kritiek Vissers betwijfelen bovendien of het zin heeft een melding te maken van een overval. Hoewel de kustwacht sinds 2017 volledig wettelijk bevoegd is en sindsdien beter optreedt dan voorheen, plaatsen veel zeelieden hun kanttekeningen bij de daadkracht van de overheidsinstanties. Ook bij de laatste verdwijningszaak is er veel kritiek. Het duurde ruim een dag voordat de kustwacht op zoek ging naar de vermiste vissers. Er is daarnaast nog veel onduidelijkheid over de identiteit van de verdwenen bemanningsleden, en nabestaanden van de slachtoffers zijn verontwaardigd dat de regering niets van zich liet horen na het ongeval. President Bouterse, die de laatste dagen op staatsbezoek was in Brazilië, reageerde donderdag pas op het drama. “Het is een heel trieste zaak, we zullen er als regering alles aan doen om alle stenen om te draaien zodat we de juiste informatie krijgen”, liet hij tijdens een persmoment weten. Het staatshoofd ontkent dat de politie en kustwacht nalatig zijn geweest en hij beweert dat de hulpdiensten meteen aan het werk zijn gegaan toen zij hoorden wat er aan de hand was. Om wel op tijd ter plaatste te zijn, moet de kustwacht vaker en met meer regelmaat controles uitvoeren op het water, zegt Lall van het Visserscollectief. De Surinaamse kustlijn is honderden kilometers lang en de kustwacht is met de huidige drie schepen onvoldoende uitgerust om de wateren goed te bewaken. Meer schepen, betere samenwerking tussen de betrokken partijen en vaker patrouilleren zijn volgens het Visserscollectief de enige oplossingen om de vissers meer veiligheid te garanderen. Tot die tijd gaan de vissers volgens Lall het water niet meer op. De belangenorganisatie zegt dat er gesprekken met het ministerie gepland staan om een nieuw plan van aanpak te maken.