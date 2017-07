Pionier in transplantatiegeneeskunde overleden

Jon van Rood werd in 1926 geboren in Scheveningen en studeerde geneeskunde in Leiden. Als onderzoeker had hij interesse in het immuunsysteem. Waarom kreeg een zwangere vrouw, die veel bloed had verloren, afweerverschijnselen na een bloedtransfusie? Van Rood ontdekte in de jaren vijftig met collega's het Human Leucocyte Antigen (HLA), wat voor een groot deel bepaalt of het weefsel van een donor past bij die van de patiënt.

Dankzij deze ontdekking werden transplantaties succesvoller. Van Rood richtte zich als eerste op huidtransplantaties, daarna deed hij onderzoek naar orgaantransplantaties. Van 1966 tot 1991 was van Rood hoogleraar immunohematologie aan de Universiteit Leiden.

Stamceldonoren In 1968 werkte hij mee aan de eerste beenmergtransplantatie in Europa. Twintig jaar later richtte hij het Nederlands centrum voor stamceldonoren Matchis op, dat nog steeds bestaat en waar hij tot op het einde van zijn leven dagelijks actief was. De Leidse universiteit heeft in 2010 het Jon J. van Rood Centrum voor Klinisch Transfusiegeneeskundig Onderzoek opgericht voor verder onderzoek in de transplantatiegeneeskunde. Van Rood kreeg verschillende prestigieuze prijzen voor zijn werk, waaronder de Duitse Robert Kochprijs (1977) en de Israëlische Wolfprijs voor geneeskunde (1978). Hij stierf vrijdag 21 juli in Leeuwarden op 91-jarige leeftijd.

