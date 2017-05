Pilotenvereniging: Amerikaans laptopverbod is een schijnmaatregel

De pilotenvereniging verwacht dat de Amerikanen binnen enkele dagen een verbod aankondigen op het gebruik van laptops, e-readers en tablets aan boord van vliegtuigen die onderweg weg zijn van de EU naar de VS.

In maart kondigde de regering van president Trump al een verbod af op de genoemde elektronica in de handbagage vanaf een aantal Arabische en Turkse vliegvelden. Amerika zou nu ook de Europese luchtvaartmaatschappijen willen verplichten de elektronica bij elkaar in een container in het vrachtruim te vervoeren.

Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse veiligheid meent aanwijzingen te hebben (zie kader) dat terroristen de burgerluchtvaart als doelwit hebben gekozen. De vrees bestaat dat zij explosieven in de elektronische apparaten verstoppen en die de vliegtuigen binnensmokkelen.

Risico bij brand Een VNV-woordvoerder zegt tegen de NOS dat er grote risico's kleven aan het vervoeren van elektronica met lithium-batterijen. Als een van de apparaten in het vrachtruim in brand vliegt, kan de bemanning die tijdens de vlucht niet blussen. Bovendien kunnen terroristen een explosief ook in het vrachtruim laten ontploffen, redeneert de VNV. De pilotenvereniging vraagt zich af of de regering-Trump wel voldoende heeft nagedacht over het verbod. "Hij introduceert een nieuw terreurgevaar plus een enorm risico tijdens het vliegen. Kortom, deze 'oplossing' lijkt een groter gevaar dan het risico", aldus de VNV. Deze week overleggen Amerikaanse en Europese topambtenaren met elkaar over de Amerikaanse eisen. De VNV lobbyt bij ministeries in Den Haag om te voorkomen dat de VS het laptopverbod ook aan de Europese luchtvaart oplegt. "We hebben minister Blok laten weten dat wij niet zitten te wachten op dit soort schijnmaatregelen", aldus de VNV-woordvoerder.

Incidenten Het Amerikaanse verbod van maart geldt voor elektronische apparatuur in de handbagage vanaf tien internationale luchthavens, waaronder die van Caïro (Egypte), Doha (Qatar), Amman (Jordanië), Istanbul (Turkije) en Dubai en Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Het Verenigd Koninkrijk heeft de Amerikaanse maatregel overgenomen. Ook Nieuw Zeeland overweegt een verbod. Een jaar geleden was er een incident met een laptop aan boord van een Somalisch passagierstoestel. In de computer zou een bom zijn verstopt die kort na het opstijgen tot ontploffing werd gebracht. De explosie sloeg een gat in de zijkant van het vliegtuig, waardoor de aanslagpleger naar verluidt naar buiten zou zijn gezogen. De piloten wisten het toestel weer veilig aan de grond te zetten. Of de bom was verstopt in de batterijen van de laptop, is niet duidelijk. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab eiste de verantwoordelijkheid op voor de aanslag. Vorig jaar februari sloeg een explosie een gat in de romp van een vliegtuig van Daallo Airlines dat net was opgestegen vanuit de Somalische hoofdstad Mogadishu. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een laptop waarin een explosief materiaal was verstopt. © AP

