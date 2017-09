Piloten Ryanair willen geen bonus, maar betere voorwaarden

De luchtvaartmaatschappij heeft geprobeerd om piloten te paaien met een bonus als ze extra vliegen. Daarmee hoopte de luchtvaartmaatschappij de problemen met de vakantieplanning op te lossen, zodat er niet nog meer vluchten uitvallen. Maar Ryanair krijgt het deksel op de neus.

Dat blijkt uit berichtgeving van The Guardian en de BBC. Zij hebben een brief in handen waaruit blijkt dat piloten van zo’n 30 vlieglocaties van Ryanair de bonus hebben afgewezen. En dat niet alleen. De piloten zijn er klaar mee dat Ryanair al jaren rekent op de goede wil van piloten om ruim voor hun dienst te beginnen en op vrije dagen te werken. Vanaf nu, zo stellen de piloten in de brief, doen ze alleen nog het werk dat omschreven staat in hun contracten.

De piloten van Ryanair grijpen de chaos bij de lucht­vaart­maat­schap­pij aan om te vechten voor betere ar­beids­voor­waar­den.

Zo lijkt de poging van Michael Hickey, operationeel directeur van Ryanair, om meer piloten aan het werk te krijgen te stranden. In een brief aan alle piloten van 18 september stelde hij een eenmalig bedrag van 12.000 euro beschikbaar voor elke piloot die bereid is om extra te vliegen.

Voorwaarden Aan deze eenmalige bonus werden echter ook een aantal voorwaarden gesteld. Die voorwaarden zijn de piloten in het verkeerde keelgat geschoten. Een van de voorwaarden is dat een piloot alleen de bonus kan krijgen als hij in de 12 maanden tot 31 oktober 2018 meer dan 800 uren heeft gevlogen. Volgens de brief hebben veel piloten echter nooit 800 uur of meer gevlogen in een periode van 12 maanden, zo schrijft The Guardian. Ook is volgens de piloten onduidelijk hoeveel vrije dagen er precies moeten worden gewerkt om de bonus te kunnen krijgen. Ondertussen loopt Ryanair steeds meer reputatieschade op doordat er dagelijks 50 vluchten geschrapt moeten worden. De luchtvaartmaatschappij heeft naar eigen zeggen fouten gemaakt met de vakantieplanning, waardoor er gaten zijn gevallen in het rooster. De problemen zouden zijn verergerd door stakingen bij de Franse luchtverkeersleiding en slecht weer in Europa.

'700 piloten weg' Volgens berichten in verschillende media is de onderliggende reden echter dat Ryanair voortdurend personeel ziet vertrekken naar andere luchtvaartmaatschappijen met betere arbeidsvoorwaarden. In het afgelopen jaar zouden er zo’n 700 piloten zijn vertrokken, zo meldt The Guardian. Het lijkt erop het verdienmodel, waarbij personeel werkt voor een laag salaris en slechte arbeidsvoorwaarden, Ryanair nu duur komt te staan. De piloten van Ryanair grijpen de chaos bij de luchtvaartmaatschappij aan om te vechten voor betere arbeidsvoorwaarden. Zo stellen zij in hun brief dat de voortdurende uitholling van de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van piloten niet alleen een halt toe moet worden geroepen, maar zelfs moet worden teruggedraaid. De piloten willen in onderhandeling treden met het bedrijf om te komen tot nieuwe arbeidsovereenkomsten. Een slimme zet, aangezien Ryanair zich op dit moment niet kan veroorloven om demonstrerende piloten te ontslaan. Dan krijgt de luchtvaartmaatschappij namelijk nog grotere roosterproblemen. Ryanair-topman Michael O’Leary. © AP

Winstvoorspellingen Het lijkt erop dat de top inmiddels langzaam begint door te krijgen dat er iets moet veranderen. Zo heeft topman Michael O’Leary op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf gezegd dat op sommige bases, waaronder Dublin en Londen, de salarissen zullen worden verhoogd, zo meldt ANP. Volgens O’Leary blijven klanten ondertussen gewoon vluchten boeken, ondanks de duizenden geannuleerde vluchten. Hij ziet daarom geen reden om iets te veranderen aan de winstvoorspellingen voor dit jaar. O’Leary heeft nogmaals zijn excuses aangeboden voor de chaos. De luchtvaartmaatschappij is druk bezig om klanten om te boeken en vergoedingen te regelen voor gedupeerden. Hiertoe heeft Ryanair zelfs extra mensen aangenomen. De topman blijft wel volhouden dat de problemen niets te maken hebben met een tekort aan piloten.

