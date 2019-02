Piloten easyJet zijn bereid tot staken

Zitten de onderhandelingen over een nieuwe cao in een patstelling? Dan kun je als vakbond proberen iets te forceren door te dreigen met stakingen. Als het daarvoor eigenlijk nog te vroeg is, kun je ook een persbericht uitsturen waarin staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor mogelijke stakingen.

Dat laatste deed de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) vrijdag om de onderhandelingen met easyJet een impuls te geven. “De Nederlandse vliegers van easyJet verdienen een derde minder dan hun easyJet-collega’s in Frankrijk en Duitsland”, zegt een woordvoerder van de VNV. “Wij willen dat gat niet dichten, maar wel kleiner maken. Helaas wil easyJet niet verder gaan dan compenseren voor de inflatie.”

Stakingsbereidheid honderd procent Als er geen beweging komt in de onderhandelingen, dan zullen de piloten van easyJet volgens de VNV-woordvoerder er niet voor terugschrikken om het werk neer te leggen. “De stakingsbereidheid zit op 100 procent.” Eaysjet bevestigt dat de standpunten nog uit elkaar liggen. “Stakingen zouden natuurlijk niet leuk zijn, maar we zitten nog lang niet in die fase”, zegt een woordvoerder. De partijen zijn ongeveer drie maanden aan het onderhandelen. De woordvoerder van easyJet benadrukt dat de maatschappij op een verantwoorde manier omgaat met het personeel. “Wij zijn voor de vorige cao zelf op de VNV afgestapt.” Inderdaad was het op initiatief van easyJet dat er in 2016 een eerste cao werd gesloten, nadat de prijsvechter in 2015 een vliegbasis had geopend op Schiphol. “Dat was heel netjes”, zegt de VNV-woordvoerder. “EasyJet houdt zich aan het Nederlands arbeidsrecht. Daarin zijn ze gelukkig anders dan Ryanair.” Inmiddels werken er op Schiphol circa negentig piloten voor easyJet.

Fundament De VNV zag de vorige cao als een fundament. “Daar willen we op voortbouwen. Zeker nu de vliegbasis van easyJet op Schiphol draait als een tierelier.” Behalve een hoger loon wil de VNV ook een betere regeling voor het doorbetalen bij ziekte. Ook moet de pensioenbijdrage omhoog en mag er wel wat vaker een rustdag worden ingeroosterd. EasyJet wil niet al te veel kwijt over de huidige cao-inzet, behalve dan dat het een ‘goed en eerlijk arbeidsvoorwaardenpakket’ is. “Wij hebben er vertrouwen in dat we er samen uitkomen”, aldus de woordvoerder.

