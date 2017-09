Piloten Air Berlin melden zich massaal ziek

De actie lijkt op een wilde staking, een interne revolte tegen de noodlijdende vliegtuigmaatschappij die overeind wordt gehouden door 150 miljoen euro steun van de Duitse overheid. De piloten vrezen dat bij een overname de lange afstandsvluchten zo duur worden dat ze niet meer aantrekkelijk zijn voor passagiers en dus worden geschrapt. Daarmee komen hun banen bij een overname in gevaar. Zij zijn de beste betaalde werknemers van Air Berlin.

Tot en met aanstaande vrijdag kunnen partijen een bod uitbrengen op Air Berlin

De langeafstandspiloten vrezen bovendien dat wordt gepoogd hen buiten een overname te houden, dat zou meteen een forse bezuiniging opleveren. Als ze meegaan in een overname dan is hun positie binnen de kopende luchtvaartmaatschappij verre van zeker. In de pikorde der piloten kunnen ze dan weer van onder af aan beginnen met het opbouwen van hun rechten.

Geld bijna op Tot en met aanstaande vrijdag kunnen partijen een bod uitbrengen op Air Berlin. De grote Duitse zustermaatschappij Lufthansa heeft al interesse laten blijken, evenals Ryanair. De beslissing aan wie Air Berlin wordt verkocht kan al volgende week vallen omdat het geld dan gewoon op is en vluchten anders gestaakt moeten worden. De actie van de piloten die zich ziek hebben gemeld wordt door de directie van Air Berlin in een interne memo die in handen is van het Duitse persagentschap DPA gekwalificeerd als “puur gif”. Gevreesd wordt dat potentiële bieders op Air Berlin erdoor worden afgeschrikt en dat zou dan het einde van Air Berlin zijn. De luchtvaartmaatschappij raadt passagiers aan voordat ze naar de luchthaven afreizen op internet eerst te checken of hun toestel wel zal vertrekken. De luchtvaartmaatschappij kan geen zekerheid geven.

