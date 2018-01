Pilau met kip en mango

Bereiding

Snijd de kipfilet in kleine dobbelstenen en doe deze in een kom. Pel drie knoflookteentjes en knijp deze uit boven de kom. Schil het stukje gemberwortel en rasp ook dit boven de kom. Voeg zout, versgemalen peper en een eetlepel olie toe en roer alles goed door. Dek de kom af en zet apart.

Was de rijst en laat deze twintig minuten staan in een pan met koud water. Doe de rijst in een zeef en laat uitlekken. Laat ook de kikkererwten uitlekken.

Snijd de groene peper in de lengte doormidden, verwijder zaad en zaadlijsten en snijd de peper klein. Snijd de rode paprika in kleine blokjes.

Pel drie knoflookteentjes en hak ze fijn. Pel de sjalotjes en snijd deze grof. Verhit twee eetlepels olie in een grote braadpan en fruit hierin de knoflook en de sjalotjes een minuut. Voeg de kipfilet toe en roerbak tot het vlees kleurt.

Kruidnagel, kaneelstokje, komijn en kurkuma: lekker braden met de kip in de braadpan

Prik de kruidnagels in de laurierblaadjes, zodat ze straks gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Doe het kaneelstokje, de laurierbladeren met de kruidnagels, komijn, kurkuma en kardemom bij de kip in de braadpan. Roerbak even en voeg dan de rijst toe. Bak de rijst al roerend gedurende twee minuten. Schenk er acht deciliter warm water bij.

Verkruimel het bouillonblokje en voeg dit toe. Roer de rijst los van de bodem. Zet het vuur hoog en breng het gerecht aan de kook. Doe de kikkererwten en de blokjes paprika erbij. Zet het vuur laag en leg een deksel op de pan. Laat de kip en de rijst in een kwartiertje gaar worden.