Pilau met garnalen

Recept

Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing, giet af en laat de rijst afkoelen. Pel de rode ui en snijd deze in ringen. Pel de knoflookteentjes en hak ze fijn.

Spoel de sperziebonen af onder de kraan, laat ze uitlekken in een vergiet en snijd ze doormidden. Schil de wortel, halveer deze en snijd de wortel in dunne reepjes. Week de saffraan in een eetlepel heet water. Halveer de rode pepers in de lengte, verwijder zaad en zaadlijsten en snijd de pepers in de lengte in luciferdunne reepjes. Verwijder de steeltjes van de korianderblaadjes en hak de blaadjes grof. Schil het stukje gemberwortel, snijd het in dunne plakjes en snijd deze plakjes in dunne reepjes.

Verhit twee eetlepels olie in een braadpan en fruit hierin de uiringen. Voeg de knoflook toe. Roerbak even en doe gemalen koriander, garam masala en een theelepel zout erbij. Schep goed om en doe de yoghurt erbij.

Breng de saus aan de kook en voeg de sperziebonen en wortel toe. Laat de groenten op laag vuur in een minuut of acht gaar worden.

Verwarm de oven voor tot 180 graden. Schep de helft van het groentenmengsel in een ovenschaal. Leg er een laag gekookte basmatirijst op. Doe daar een laag van het mengsel van koriander, rode peper en gember op en leg er dan een laag van de rest van de groenten op. Sprenkel het rozenwater en de saffraan over de groenten. Dek de schaal goed af met aluminiumfolie en zet deze twintig minuten in de oven.

Pel de garnalen, maar laat het staartje zitten. Snijd de rug in met een scherp mesje en verwijder de zwarte darm. Was de garnalen met koud water en laat ze in een vergiet uitlekken. Dep ze daarna droog met wat keukenpapier. Strooi cayennepeper en een theelepel zout over de garnalen. Roerbak de garnalen een minuut of vier tot ze roze zijn. Haal de schaal uit de oven, verwijder folie en leg de garnalen op de pilau. Serveer direct.