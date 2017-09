Pijnlijke terugkeer voor gedeklasseerd Feyenoord

Zo, dat heeft Feyenoord geweten, dat het na vijftien jaar mocht terugkeren in de Champions League. Hoe de verhoudingen in de voetbaltop liggen, mag bekend zijn, maar het was toch weer pijnlijk om te zien hoe weinig Nederlandse spelers en hun trainer inmiddels kunnen uitrichten tegen in dit geval het rijke Manchester City, dat het bij 0-4 wel welletjes vond.

Lees verder na de advertentie

Daar stond het volk op de tribune, dat zo hoopvol had gezongen, daar stonden de spelers van Feyenoord: met 2-0 achter na tien minuten, een kwartiertje later met 3-0. Trainer Van Bronckhorst had iets willen bedenken. Zijn ploeg zou, in jargon, tegen de verwachte overmacht compact moeten spelen, en hij had zijn formatie enigszins aangepast. “Dat is toch hoe je Europees moet spelen”, had hij gezegd. Dat is waar, maar dan moet het nog kunnen werken.

Veel mogelijkheden tot variëren heeft Van Bronckhorst in zijn toch begrensde selectie niet

Van Bronckhorst had toch gekozen voor zijn beperkte reservespits Kramer. De gedachte kan zijn geweest dat Feyenoord onder druk zou komen te staan en dat een lange pass op de ouderwetse midvoor dan enige lucht zou kunnen bieden. De vleugelspitsen Berghuis en Boëtius moesten terugzakken, als extra middenvelders. Dat toonde al de beperkingen voor een Nederlandse trainer: veel mogelijkheden tot variëren heeft hij in zijn toch begrensde selectie niet.

Kunstgrepen Het leidt gauw tot kunstgrepen, met aanvallers op het middenveld. Van Bronckhorst moest tevens twee nieuwelingen oproepen om het iets anders te doen, St. Juste en Amrabat. Daarmee zet je niet zomaar iets hechts neer. Het bevreemdde dat de coach uitgerekend voor Toornstra, zijn meest nijvere middenvelder, geen plek in het plan had. Dat is dan iets waarover gediscussieerd kan worden. Hoe kan zo’n loper in eerste aanleg worden gepasseerd voor een loodzware klus waarin juist zo veel gelopen moet worden? Maar veel zin heeft het niet. Met Toornstra, in breder perspectief ook maar een doorsnee voetballer, had het niet veel anders kunnen gaan dan het nu ging in het eerste half uur: veel en veel te snel voor Feyenoord. Verdediger Stones kopte de bal al vroeg ongehinderd in, na een voorzet van Silva. De bal glipte op de doellijn tussen de benen van Vilhena door (0-1). Manchester City-coach Guardiola had vooraf gezegd dat het nog lastig kon worden Niet veel later flitste Manchester City over de rechterflank, en niet voor het laatst. Bernardo Silva stuurde vleugelverdediger Walker op pad en na diens voorzet rondde Agüero af, dat alles in een vloek en een zucht (0-2). Doelman Jones kon een kogel van de andere vooruitgeschoven back, Mendy, nog keren, maar Jesus schoof de bal in het lege doel (0-3). Manchester City-coach Guardiola had vooraf gezegd dat het nog lastig kon worden. Dat was niet alleen beleefdheid. Zo’n wedstrijd tegen een kleinere ploeg in eigen stadion - hoe voorspelbaar de Champions League in dit stadium ook mag zijn, het gaat niet altijd goed, voor de grote ploeg. Maar gisteren werd nog eens onderstreept hoezeer Nederland het contact met de internationale tendensen verloren heeft. Twee jaar geleden kon trainer Cocu PSV in de eerste ronde van de Champions League nog bewapenen, met iets minder tegenstand, dat wel. Van Bronckhorst probeerde in zijn geest te handelen, maar hoe compact hij zijn team ook dacht op stellen en hoe compact het op papier ook mocht lijken, met gemak vond de zoveel begaafdere tegenstander het ene gat na het andere. Er vielen spelers om, zoals die van Oranje laatst tegen Frankrijk omvielen. Ze wisten niet wat ze met de bal aanmoesten. Dat ziet er knullig uit en is domweg een gevolg van de druk die ze, de stramme verdediger Van der Heijden bijvoorbeeld, in de Nederlandse competitie nooit ondervinden. En als ze zelf eens denken te kunnen schieten, gaat het te traag en ligt er een verdediger voor. Manchester City liet het na rust bij één treffer, nog een kopbal van Stones (0-4). Feyenoord moet over twee weken op bezoek bij Napoli, dat gisteren met 2-1 bij Sjachtar Donetsk verloor. Zien wat Van Bronckhorst dan bedenkt - en vooral of het kan werken.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.