Pijnlijke flashback voor verliezende hockeymannen

Het moest een afrekening met het verleden worden, maar het werd juist een pijnlijke herinnering daaraan. Nederland-België, een reprise van de halve finale op de Olympische Spelen, resulteerde gisteravond in een vernederend verlies voor de formatie van bondscoach Max Caldas. De hockeyers verloren op het EK in eigen land met 0-5. Nog nooit was een Nederlandse nederlaag zo groot op een EK.

Het uitverkochte Wagener-stadion in Amsterdam, vol oranjegekleurd feestpubliek, werd na afloop angstvallig stil bij het zien van de kille cijfers op de grote schermen. Nederland zal morgen van Oostenrijk moeten winnen om zich alsnog te kwalificeren voor de halve finales van het EK. De vraag is of de ploeg de tik van gisteravond nog te boven komt. Goud is het enige doel van Oranje, dat op eigen bodem de EK-titel van 2015 hoopt te prolongeren.

Nederland begon nog zo wervelend aan het duel met de Belgen. Nadat de Belgische spits Dockier na vijf minuten de score had geopend, verscheen de ene na de andere international voor de Belgische doelman Vanasch. De Voogd (naast), Verga (over na een fraaie solo) en Kellerman (paal) ontbeerden echter zuiverheid in de afronding. Ook strafcorners van Van As en Van der Weerden misten doel. België leunde achterover en counterde naar lieve lust. Oranje wist er geen raad mee. De scherpte ontbrak in de defensie. Van der Weerden verslikte zich in de bal, waarna Dockier verwoestend uithaalde. Vlak voor rust werd het nog pijnlijker. De Belgische captain Briels mocht afronden, nadat Baart half ingreep. 3-0 bij rust. Zelden klonk de speaker zo ontregeld toen de pauze was aangebroken. Dit was onvoorzien op een Nederlands hockeyfeestje.

Pijnlijke herinneringen

De wedstrijd tegen België bracht steeds meer pijnlijke herinneringen naar boven bij Oranje. Tijdens de vorige ontmoeting, de halve finale van de Olympische Spelen in Rio, verloor Nederland eveneens op ontluisterende wijze van The Red Lions (3-1). Grootste pijnpunt tijdens die ontmaskering: het gebrek aan teamgeest bij de Nederlandse hockeyers. Caldas hield zichzelf nadien een spiegel voor, net als zijn spelers. Ze spaarden zichzelf daarbij niet. "Ik werd niet blij van wat ik in de spiegel zag na Rio", zei Caldas voor het EK. "Ik ontdekte dat ik mijn spelers niet volledig vertrouwde en was niet de persoon die ik ben."

Dat is nu veranderd, willen de spelers en coach doen geloven. De Nederlandse hockeyers koesteren het authentieke karakter van ieder individu, heet het. Tevens is gewerkt aan een nieuwe hiërarchie, waarin drie leiders zijn (Van Ass, Van der Weerden en Bakker), en leiderschap boven aanvoerderschap gaat. "Het is keihard werken, maar we staan allemaal volledig achter hetgeen waar we mee bezig zijn - in goede en slechte tijden", vertelde Van Ass nog na de ruime overwinning tegen Spanje (7-1). "Die harmonie hebben we eerder ook gekend. Alleen dat heeft vorige zomer een deukje opgelopen."

Gisteravond moest dat 'deukje' verwerkt worden. Maar de missie faalde hopeloos. De Belgische specialist Luypaert verhevigde de pijn in het vierde kwart met een voltreffer uit een strafcorner: 4-0. Het resulteerde in een hoop frustratie. Verga, De Wijn, Brinkman en Van der Weerden mochten in de slotfase op het strafbankje zitten na overtredingen of aanmerkingen op de leiding. Intussen verergerde Boon het leed: 5-0. "We zullen moeten kijken wat goed en minder goed ging", zei Caldas direct na afloop. "Gelukkig hebben we nog een wedstrijd om dit te herstellen."