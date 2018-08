Pijnlijk voor Macron: zijn milieupaus Nicolas Hulot stapt op

Hulot deed zijn aankondiging vanochtend volledig onverwacht in een radiostudio. Met vochtige ogen gooide een van Frankrijks meest gewaardeerde publieke persoonlijkheden plotseling de handdoek in de ring.

"Ik wil niet langer tegen mijzelf liegen", zei Hulot. "Ik wil niet langer de indruk wekken dat deze regering is opgewassen tegen de enorme uitdagingen waar we nu voor staan."

Hulot is zoals wel meer Fransen teleurgesteld omdat beloften niet zijn nagekomen

Tegen Trump mag Macron dan wel zeggen 'make this planet great again', maar in de praktijk zou er weinig van dat groene enthousiasme te merken zijn. Hulot (62) had in de vijftien maanden dat hij minister was voortdurend het gevoel dat hij er alleen voor stond. Hij noemde pesticiden en biodiversiteit als voorbeeld van terreinen waarop geen enkele vooruitgang is geboekt.

Als het er om ging, gaven Macron en zijn premier Édouard Philippe altijd weer voorrang aan gevestigde belangen boven het milieu. Zo is een plan om Frankrijk minder afhankelijk te maken van kernenergie in het slop geraakt. Hulot drong aan op een precies tijdpad voor het sluiten van centrales, maar stuitte bij Philippe – het voormalig hoofd communicatie van het nucleaire bedrijf Areva – op een muur. Zelfs het idee om in school- en bedrijfskantines meer vegetarische maaltijden op het menu te krijgen kreeg afgelopen mei niet de steun van de regering.

Voorspelbaar Volgens de groene partij EELV (Europe Écologie Les Verts) was de teleurstelling van Hulot voorspelbaar. "Hulot heeft zich opzichtig laten gebruiken", aldus EELV-Europarlementariër Yannick Jadot. "Zijn aanwezigheid moest verhullen dat het beleid wordt gedicteerd door de lobby's, zoals die van de conservatieve boerenbond FNSEA, de pro-kernenergiebeweging of de jagers." Een ontmoeting met de laatsten, maandag op het Elysée-paleis, was waarschijnlijk de druppel voor Hulot. Met de Europese verkiezingen in zicht probeert Macro de jagers (zeker een miljoen kiezers) te paaien met onder meer een goedkopere jachtvergunning. Heikele kwesties als een eventueel verbod op de drijfjacht schuift hij op de lange baan. Volgens getuigen was Hulot – die alle vormen van jacht waarbij het dierenwelzijn in het geding is wil afschaffen – zichtbaar geïrriteerd tijdens de vergadering. Het dagblad Libération onthulde na het nieuws over het opstappen van Hulot dat de voormalige tv-presentator en motorgek begin deze maand al hardop nadacht over de vraag of hij moest blijven. Macron en Philippe probeerden hem binnenboord te houden met bijvoorbeeld de belofte van meer offshore windmolens. "Het probleem is dat ze dit niet doen uit overtuiging maar om te voorkomen dat ik weg ga." Uiteindelijk hebben Macron en Philippe het belangrijkste niet begrepen, aldus Hulot tegen Libé. "Het probleem is het model. Het doet me denken aan deze woorden van Bossuet: 'Wij spreken onze afschuw uit over de gevolgen, maar we blijven de oorzaken koesteren'." Volgens de rechtse oppositieleider Laurent Wauquiez legt het vertrek van Hulot de incoherentie van Macron bloot. "Hulot is zoals wel meer Fransen teleurgesteld omdat beloften niet zijn nagekomen. Je kunt niet iedereen te vriend houden, hij is niet in staat om echt te kiezen."

Lees ook:

Macron is een neoliberale wolf in schaapskleren Wanneer de Nederlandse media over Emmanuel Macron schrijven, gaat het veelal over de oppervlakkige vraag of de Franse president kan winnen, zegt geschiedenisstudent Casper Gelderblom in een opiniestuk. Maar wat behelst zijn winst - en wie verliest er?