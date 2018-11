Pijlerbouwer Sif is uit de zomerdip en heeft weer werk

Sif, het bedrijf dat hoort te leven van de wind, hoopt de komende jaren weer te kunnen leven van de wind. Vier maanden lang lagen de werkzaamheden bij de fabrikant van pijlers voor windmolens bijna helemaal stil. Sinds september worden er weer ­grote staanders voor windturbines aan elkaar gelast, maar dat gebeurt wel met veel minder mensen dan een jaar geleden.

Lees verder na de advertentie

Het maken van pijlers voor windmolens is een business van het kan vriezen, het kan dooien. Zijn er grote windparkprojecten in aanbouw, dan kan Sif het heel druk hebben. Zijn die projecten er niet, of worden ze uitgesteld, dan is er opeens weinig te doen. Dat laatste was deze zomer het geval.

Van mei tot en met augustus was er in de fabriek in Roermond, waar Sif geïmporteerd staal uit Duitsland verwerkt tot ringen, en in de grote fabriekshal in Rotterdam, waar Sif de ringen aaneen last tot pijlers van 80 meter lang of meer, vrijwel niets te doen. Er werd in Roermond alleen wat gewerkt aan installaties voor de olie- en gasindustrie. In ruim een half jaar liep het werknemersbestand terug van 615 tot 230 man. Vooral uitzendkrachten moesten op zoek naar ander werk.

Het maken van pijlers voor windmolens is een business van het kan vriezen, het kan dooien

Inmiddels lijkt het ergste voorbij. In september is Sif begonnen met de fabricage van pijlers voor de windparken Borssele 3 en Borssele 4. Ook is er werk voor een project in Denemarken. Komend jaar lijkt het drukker te worden, met werkzaamheden voor de windparken Borssele 1 en 2, Borssele 3 en 4 en voor een Brits windpark. Sif denkt komend jaar zeker de helft meer staal te kunnen verwerken dan in 2018, en mogelijk nog meer.

Nieuwe problemen zijn er ook. Het bedrijf heeft last van de lage waterstanden. Door de lage waterstand in de Moezel komt het Duitse staal met vertraging aan in Roermond. De lage waterstand in de Maas leidt tot vertraging bij het vervoer van de ringen. De schepen die de ringen van Roermond naar Rotterdam vervoeren, moeten langer wachten in de sluizen.

Investeren in lak Verder moet het bedrijf extra investeren in zijn lakstraat. Lakken die het gebruikte voor de pijlers voldeden niet voor honderd procent. Sif bereidt zich voor op de productie van nog grotere pijlers met dunnere pijlerwanden. Ook dat gaat met de nodige investeringen gepaard. Het kwartaal leidde, niet verrassend, tot rode cijfers. Sif boekte in het derde kwartaal een brutoresultaat van min 1,1 miljoen euro, maar in dat cijfer zijn afschrijvingen, belastingafdrachten en rente-uitgaven nog niet meege­rekend. Het bedrijf maakte niet bekend hoe hoog het nettoverlies was over het derde kwartaal. Volgens Sif is dat cijfer ook niet zo relevant, omdat de resultaten van het bedrijf zo sterk fluctueren. De aandelenkoers van de pijlerbouwer kreeg gisteren een flinke opdoffer na de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Investeringsfonds Egeria bracht het bedrijf in mei 2016 naar de beurs, en hield zelf een deel van de aandelen. De introductiekoers bedroeg 14 euro. Gisteren schommelde de waarde van het aandeel opnieuw rond dat niveau. In het voorjaar was een aandeel nog ruim 19 euro waard, in het voorjaar van 2017 zelfs ruim 25 euro.

Lees ook: