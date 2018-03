Picnic stelt winst maken uit om te kunnen groeien

Online supermarkt Picnic zet voorzichtige stappen in Duitsland en bezorgt in Nederland al in 37 steden. Winst maakte het bedrijf over 2017 echter nog altijd niet, terwijl medeoprichter Michiel Muller dat eerder wel in het vooruitzicht stelde. Critici stellen zelfs dat winst maken zo goed als onmogelijk is als je boodschappen thuis bezorgt zonder bezorgkosten, zoals Picnic doet.

Het is de vraag hoeveel markt er uiteindelijk is voor het laten bezorgen van boodschappen

Dat die kritiek niet helemaal uit de lucht is gegrepen, blijkt wel uit het feit dat het almachtige Amazon eind vorig jaar besloot om online-supermarkt Amazon Fresh in de VS grotendeels te sluiten. Ook is het nog maar de vraag hoeveel markt er uiteindelijk is voor het laten bezorgen van boodschappen. Uit onderzoek van Gfk bleek begin dit jaar dat de online-supermarktomzet in de Randstad weliswaar nog in de lift zit, maar dat de omzet in de rest van het land juist weer krimpt. Slechts 3 procent van de totale supermarktomzet komt momenteel van online-supermarkten als Picnic, AH.nl of Jumbo.

Volgens Muller is winst maken voor Picnic in de toekomst echter geen enkel probleem. “We hebben er na de laatste investeringsronde voor gekozen om eerst verder te groeien. Dat neemt niet weg dat we per stad gemiddeld na zes maanden winst maken. Op dat moment hebben we voldoende orders om de kosten te kunnen dekken en levert zo’n stad ook een bijdrage aan het resultaat.”

Zwarte cijfers Het nieuwe ijkpunt voor Picnic is 2020. Dan zou het bedrijf, dat nu een omzet draait van 100 miljoen euro, zwarte cijfers moeten schrijven. Zelfs al rekent het bedrijf geen bezorgkosten, terwijl concurrenten zoals AH.nl dat wel doen. Hoe dat kan, heeft Muller al vaak uitgelegd. “Wij hebben geen dure winkels, caissières of vakkenvullers.” Bovendien wordt er volgens Muller nauwelijks voedsel verspild, omdat Picnic de avond voor de bezorging precies alle boodschappen direct bij de leveranciers bestelt, die de boodschappen de volgende ochtend afleveren bij het distributiecentrum. “Dat scheelt ook een hoop geld.” En dan is er nog de ingenieuze manier waarop Picnic de boodschappen rondbrengt, zegt Muller. De elektrische wagentjes rijden niet kriskras door de stad van de ene naar de andere klant, maar doen een vast rondje in de buurt. Net als de ouderwetse melkboer, met het verschil dat via de app precies aan de klant wordt doorgegeven hoe laat hij precies thuis moet zijn. Hoe slim de bezorgroutes van Picnic ook zijn, ze kunnen de hoge kosten niet goedmaken Hans van Tellingen van marktonderzoeksbureau Strabo Inzicht in de cijfers geeft Picnic echter niet. “Maar het is niet voor niets dat we opnieuw 100 miljoen euro hebben kunnen ophalen bij investeerders”, zegt Muller. Maar die investeerders weten niet waar ze aan begonnen zijn, zegt Hans van Tellingen van Strabo, een marktonderzoeksbureau dat onder meer passantenonderzoeken doet in winkelcentra. “Hoe slim de bezorgroutes van Picnic ook zijn, ze kunnen de hoge kosten niet goedmaken”, zegt hij. Van Tellingen is een van de felste criticasters van de online-supermarkt. Picnic hamert erop dat ze geen huisvestingskosten hebben voor winkels, maar volgens Van Tellingen bedragen huisvestingskosten slechts 4 procent van de kosten van een supermarkt. “En je moet bedenken dat Picnic wel veel meer distributieruimte nodig heeft. En meer mensen om de boodschappen te bezorgen.”