Pianostemmer krijgt een jaar cel en tbs voor poging tot doodslag

Dat ene jaar cel is lager dan gebruikelijk voor zo’n zwaar delict, waarbij het slachtoffer zwaar gehandicapt raakte. De rechtbank in Arnhem voert daarvoor aan dat Wijnand B. zowel lichamelijk als geestelijk in een slechte gezondheidstoestand verkeert. De officier van justitie had acht jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank dient dat geen enkel doel.

Lees verder na de advertentie

Pianostemmer Wijnand B. had vorig jaar november een afspraak met dominee Wassenaar, in haar kerk in Rhenoy. De piano, die de kerk had gekregen, was er slecht aan toe, de pianostemmer kon hem tot zijn ergernis niet op orde krijgen. Vervolgens vroeg hij de dominee tot een volgende afspraak bij haar thuis te mogen wachten. Zij weigerde dat, waarop hij na enkele minuten toesloeg met een hard voorwerp. Hij mishandelde haar dusdanig dat zij nu linkszijdig verlamd is en 24 uur per dag zorg nodig heeft. Haar werk als dominee kan ze niet meer doen, ook niet als ze straks is gepensioneerd. Onder andere voor die gederfde inkomsten krijgt ze drie ton schadevergoeding.

Rechtbanktekening van pianostemmer Wijnand B., zijn advocaat en de officier van justitie. © ANP/Aloys Oosterwijk

Voorbedachten rade Anders dan de officier van justitie, acht de rechtbank het niet bewezen dat de pianostemmer vooraf van plan was de predikant te vermoorden. Het valt volgens de rechters niet uit te sluiten dat Wijnand B. plotseling van gemoedstoestand is veranderd, toen hij in de kerk de piano niet gestemd kreeg en Wassenaar weigerde hem bij haar thuis te laten. Moord met voorbedachten rade kan de rechtbank daarom niet vaststellen. Niettemin, ook voor een poging tot doodslag met zulke ernstige gevolgen – de dominee is voor 94 procent gehandicapt – staat normaal gesproken meer dan een jaar gevangenisstraf. Daar wijkt de rechtbank vanaf, met het het oog op de slechte gezondheid van Wijnand B. Op dezelfde dag dat hij de dominee belaagde, kreeg hij een hartstilstand. Hij lag een maand in coma, en kwam daaruit met ernstige geestelijke en lichamelijke beperkingen. Hij heeft hersenletsel, geheugenverlies, praat moeilijk en moet 24 uur per dag worden geholpen. De man moet van de rechtbank verplicht worden behandeld, zeker ook omdat hij al voor zijn hartstilstand een stoornis in het autismespectrum had, en een psychotische kwetsbaarheid. Een langere gevangenisstraf dan een jaar, bovenop de tbs met dwangverpleging, dient volgens de rechtbank geen enkel doel. Ze voorziet dat Wijnand B. uiteindelijk in een 24-uurs woonvoorziening terecht zal komen. De rechtbank voorziet dat Wijnand B. uiteindelijk in een 24-uurs woon­voor­zie­ning terecht zal komen Tijdens de zitting zei Wijnand B. herhaaldelijk ‘dit heb ik niet gedaan’, ‘dit kan niet waar zijn’, of woorden van gelijke strekking. De rechtbank vat die niet op als weigering van de verdachte verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag ‘hoe moeilijk en onbegrijpelijk dit ook moet zijn voor het slachtoffer en haar omgeving’. De rechtbank ziet zijn ontkennende woorden als ‘ongeloof over zijn eigen gedrag’ en wijst erop dat zijn geheugenverlies echt is. “Hij heeft daadwerkelijk geen herinnering aan wat zich heeft afgespeeld.”

Lees ook:

Dit zei dominee Wassenaar tijdens de zitting Eerder zei de dominee dat de man die haar aanviel geen straf hoefde. Daar kwam ze van terug.