Photoshoppende politici: onschuldig of onverantwoord?

Feit en fictie zijn op internet moeilijk te scheiden. Parodieaccounts van bekende politici op Twitter worden ook door journalisten regelmatig aangezien voor echt, waardoor uitspraken aan ze worden toegeschreven die zij nooit hebben gedaan. Op internet loert bovendien continu het gevaar dat wat voor de een een duidelijke grap is, door een ander bloedserieus wordt genomen. Maar wat als zelfs de officiële accounts van politici nepnieuws gaan verspreiden?

Lees verder na de advertentie

In februari van dit jaar haalde Geert Wilders zich de woede van collega-politici op de hals door een foto rond te twitteren waarop het lijkt alsof D66-leider Alexander Pechtold samen met radicale moslims actie voert. De PVV-leider verstuurde de afbeelding samen met de tekst 'Pechtold demonstreert met Hamas-terroristen. Is dit de volgende stap?'

GroenLinks-leider Jesse Klaver vond dat destijds 'onverantwoord en laag’. “Wie nepnieuws tweet over de ander, gooit de eigen geloofwaardigheid te grabbel”, las hij zijn collega de les.

Maar voor Klaver is de ene photoshop blijkbaar de andere niet. Afgelopen woensdag postte hij namelijk zelf een gemanipuleerde foto van Geert Wilders. De PVV-voorman protesteerde die dag in Arnhem tegen de aanstelling van Ahmed Marcouch als nieuwe burgervader van de Gelderse hoofdstad. ‘Geen Arnhemmistan! We raken ons land kwijt!’ luidde de leus op zijn spandoek.

PVV-leider Geert Wilders en enkele andere PVV-ers bij de demonstratie tegen de benoeming van Ahmed Marcouch als nieuwe burgemeester van Arnhem. © ANP

Kort daarop twitterde Klaver een foto van hetzelfde protestdoek, met een andere slagzin. “Wij weten zelf ook niet meer wat we aan het doen zijn. Als het maar inspeelt op angst voor moslims.”

Gezien Klavers eerdere opmerking werpt dit de vraag op of de GroenLinks-politicus hier door een morele ondergrens zakt. Is een fotomanipulatie per definitie nepnieuws, of was Klavers tweet overduidelijk een onschuldige grap en die van Wilders verdorven nepnieuws?

Wellicht is het handiger wanneer politici niet aan fotomanipulaties te wagen, maar dit aan de creativiteit van de social mediagebruikers overlaten. Die weten er namelijk prima raad mee bewijst een andere manipulatie. Sinds februari gaat een kort filmpje rond waarin Donald Trump trots een ondertekende wet laat zien. Sindsdien worden de meest creatieve nieuwe invullingen gegeven aan het triomfantelijk gepresenteerde document, onder meer via het twitteraccount @TrumpDraws dat bijna een half miljoen volgers heeft.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.