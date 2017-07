Philips: ooit groot met licht, nu sterk in zorgtechnologie

Philips was het afgelopen kwartaal druk in de weer om zich verder te ontwikkelen als bedrijf in medische technologie, terwijl het verleden van de lampen verder werd uitgewist. Philips kocht de afgelopen maanden een reeks bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg. Tegelijk verkocht Philips opnieuw een plukje aandelen van Philips Lighting, waarin het nu voor het eerst niet langer de meerderheid heeft. Het is de bedoeling dat Philips helemaal afstand doet van zijn lichtdivisie, de activiteit waar het ooit mee begon.

Bij de presentatie gisteren van de cijfers over het tweede kwartaal legde topman Frans van Houten veel nadruk op de snelle overnamereeks van de afgelopen maanden. Philips kreeg eerder van analisten kritiek dat het te weinig initiatief toont en de miljarden die vloeien uit de verkoop van de lichtdivisie niet weet te benutten. Philips gaf in het eerste halfjaar van 2017 echter enkele miljarden uit aan zeven overnames, waarvan Spectranetics, dat zich richt op apparatuur voor vaatchirurgie, de grootste is.

Met de nadruk op medische technologie is het Philips van vandaag allang niet meer te vergelijken met ‘de gloeilampenfabriek uit het Zuiden des lands’ van weleer. Niet alleen is het hoofdkantoor al jaren geleden verhuisd van Eindhoven naar Amsterdam, ook is grotendeels afscheid genomen van de eigen productie van radio’s, televisies en gloeilampen.

De beursgang van Philips Lighting, vorig jaar, was een nieuwe grote stap in deze transformatie. De lichtdivisie, waar 35.000 mensen werken, wordt door Philips in plukjes aan -beleggers verkocht. Met de verkoop van nog eens 15 procent van de aandelen, raakte het moederbedrijf in april voor het eerst zijn meerderheid kwijt.

Philips is zich in toenemende mate gaan richten op alles wat te maken heeft met gezondheidszorg. Het bedrijf maakt weliswaar nog steeds ‘traditionele’ consumentenproducten als elektrische tandenborstels en scheerapparaten, maar houdt zich vooral bezig met de productie van hoogwaardige medische apparatuur en het leveren van medische informatiesystemen. De wereldwijde vergrijzing maakt deze sector aantrekkelijker dan de verzadigde markt voor consumentenelektronica, zo denkt Philips.

Weinig verassingen Zonder lichtdivisie behaalt Philips inmiddels bijna twee derde van zijn jaaromzet van bijna 18 miljard euro uit medische apparatuur. Het bedrijf is met 71.000 werknemers actief in meer dan honderd landen. De VS zijn met een aandeel van ruim een derde de belangrijkste afzetmarkt. De omzet steeg met 4 procent ten opzicht van hetzelfde kwartaal een jaar eerder Het afgelopen kwartaal liet weinig verassingen zien. De omzet steeg met 4 procent ten opzicht van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, terwijl de nettowinst steeg naar 161 miljoen euro tegenover 118 miljoen euro in 2016. Van Houten noemt de resultaten solide. Voor de toekomst is hij positief, wijzend naar een stijging van 8 procent in het aantal nieuwe orders. Van Houten sprak tegen dat de activistische aandeelhouder Third Point zich bij Philips zou hebben ingekocht. Britse media verspreidden in juni het gerucht dat Third Point een groot belang in Philips had genomen, met het doel zich in het bedrijfsbeleid te mengen. Van Houten zegt niets van Third Point te hebben vernomen en ook geen officiële melding van een substantieel aandelenbelang te hebben gezien bij toezichthouder de AFM. Lees ook: Philips blijft gewoon gloeilampen produceren Lees ook: Philips blinkt wederom uit in octrooiaanvragen

