Philips: Nijpend tekort aan ICT-ers met kennis over kunstmatige intelligentie

Wie winkelt bij Bol.com, een liedje zoekt op Spotify of een avondje wil ‘serie-killen’ bij Netflix, wordt daarbij geholpen door software-robots die denken als mensen. Deze kunstmatige intelligentie neemt zo’n snelle vlucht dat specialisten die de slimme algoritmes ontwerpen, niet meer zijn aan te slepen.

Lees verder na de advertentie

“Het kost steeds meer moeite. De vraagkant neemt toe en de vijver waaruit moet worden gevist is te beperkt”, zegt Hans de Jong, president van Philips Nederland. “Het is de hoogste tijd om te investeren in onderwijs en onderzoek. Het gaat om nieuwe kennis op een terrein dat voortdurend en razendsnel in ontwikkeling is. Ik zou een oproep willen doen om nu te acteren. En dat is investeren in mensen en in kennis.”

Dat betekent zo snel mogelijk meer ‘harde bèta's’ opleiden. Wat De Jong betreft op alle onderwijs-niveaus.

Als wereldspeler met een grote naamsbekendheid lukt het Philips nu nog om data-specialisten te werven, stelt De Jong. “De groten komen door hun sterke merk wel aan mensen. Maar dit is niet alleen een probleem van het bedrijfsleven, het gaat hier om een maatschappelijk probleem. Ook in het sociale domein is een groeiende behoefte aan specialisten op het gebied van kunstmatige intelligentie. De gezondheidszorg behoort in Nederland tot de wereldtop. Het is van het grootste belang om dat zo te houden.”

Slimme sensoren De Philips-topman staat in Nederland niet alleen met zijn noodkreet. Willem Strijbosch, hoofd autonoom rijden bij navigatiebedrijf TomTom, zei onlangs in een interview met deze krant: “Alles draait om kunstmatige intelligentie en er zijn maar weinig mensen die daar gespecialiseerd in zijn. Het is dus heel moeilijk om de beste mensen te vinden.” Webwinkel Bol.com, die draait op algoritmes, laat weten dat er op dit moment 17 vacatures openstaan voor de afdeling data en analyse. “Dat is ongeveer een derde van al onze vacatures”, aldus een woordvoerder van Bol. “Dat is ook niet zo gek, want in de e-commerce moeten we continu innoveren en daar spelen data en analytics een toenemende rol in.” Studenten kunstmatige intelligentie komen op verschillende plekken op de arbeidsmarkt terecht: in de reclamewereld, bij bedrijven die automatische nieuwsberichten maken, bij TNO; overal waar je data kunt analyseren. Bij Philips, een grote speler in medische apparatuur, werkt inmiddels 60 procent van het onderzoekspersoneel met slimme software en data-analyse. Zo ontwikkelen Philips-specialisten bijvoorbeeld algoritmes die pathologen helpen bij het opsporen van kanker in weefsel. De Jong: “Maar ook in de consumentenelektronica spelen slimme sensoren een steeds grotere rol, zoals in tandenborstels en scheerapparaten. Maar nogmaals: kunstmatige intelligentie groeit in de hele maatschappij. Laten we ons daar goed op voorbereiden.”

Opleidingen kunnen groei niet aan Het gebrek aan data-specialisten ligt in ieder geval niet aan een gebrek aan belangstelling. Nederlandse opleidingen kunnen de groei van het aantal studenten niet aan. “Het is gigantisch geëxplodeerd”, zegt Janneke van Lith, docent en opleidingscoördinator van de bachelor kunstmatige intelligentie aan de Universiteit Utrecht. “Jarenlang hebben we 50 tot 60 eerstejaars gehad, dit jaar zijn het er 229. Dus hoewel er voor de studenten volop werk is, gaat de groei voor de opleidingen te snel. We zullen dan ook een maximum aan het aantal nieuw toe te laten studenten moeten invoeren. We zijn bezig met het aanstellen van meer docenten, maar dat gaat niet zo snel als we groeien.” Ook Arnoud Visser, opleidingsdirecteur van kunstmatige intelligentie (ki) aan de UvA, kan de toestroom van studenten nauwelijks aan: “In vijf jaar tijd zijn we van 50 naar 210 studenten gegaan. Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen, heb ik vorig jaar een limiet gesteld aan het aantal nieuwe studenten dat wordt toegelaten. Daarmee hebben vier van de zeven opleidingen ki volgend jaar een toelatingslimiet.” Visser merkt dat de studenten gewilde arbeidskrachten zijn: “Voor het afstuderen krijgen ze al aanbiedingen van bedrijven binnen in hun mailbox.” Studenten ki leren programmeren en krijgen vakken als wiskunde, statistiek en logica. Van Lith: “Maar ook psychologie en taalkunde. Wie immers slimme systemen wil kunnen bouwen, moet goed bestuderen hoe de mens slimme taken uitvoert.”