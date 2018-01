Philips mikt op anti-snurkmaskers

Impliciet gaf Van Houten met zijn kleine opsomming ook aan dat Philips nog altijd veel verschillende producten maakt. Duizenden apparaten die Philips in zijn lange bestaan ooit produceerde, maakt het nu niet meer. De lichtdivisie, Philips Lighting, is afgesplitst en staat inmiddels op eigen benen.

Maar nog altijd staat de naam Philips op een keur van apparaten en producten: van tondeuses en scheerapparaten tot borstels voor de huisverzorging en elektrische tandenborstels. Van pannen en waterkokers tot strijkijzers, luchtreinigers en waterzuiveraars. Van flessenwarmers en borstkolven tot drinkbekers voor peuters. Van ingewikkelde diagnostische apparatuur, röntgenapparaten en apparaatjes waarmee mensen thuis hun gezondheid in de gaten kunnen houden tot allerhande software. En dus ook van CT-scanners en slaapmaskers tot OneBlade.

Scheersysteem

De nieuwste PET/CT-scanner, Vereos gedoopt, is volgens Philips de eerste digitale scanner ter wereld en overtreft de analoge scanners. Met de scanner zijn tumoren volgens Philips eerder op te sporen. Philips introduceerde de scanner in 2014 op een beurs voor radiologen en plaatste er al een in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. De slaapmaskers, bedoeld voor mensen met slaapapneu, slaan volgens Van Houten aan en dat geldt ook voor het achttien maanden geleden geïntroduceerde ‘systeem’ waarmee mannen hun baarden kunnen trimmen, stylen en scheren: in 2017 al goed voor een omzet van meer dan 100 miljoen euro.

Philips haalde vorig jaar een omzet van 17,8 miljard euro (was: 17,4 miljard) en haalde daar een winst op van 1,8 miljard euro (in 2016: 1,5 miljard). Vertekend is dat beeld wel, want als alleen wordt gekeken naar de producten die Philips blijft maken, steeg de winst van 831 miljoen naar bijna 1,1 miljard euro. Het verschil tussen die twee winstcijfers zit hem vooral in Philips Lighting. De resultaten van de lichttak zitten wel in die 1,8 miljard, maar niet in de 1,1 miljard. Philips heeft inmiddels nog maar een belang van minder dan 30 procent in Philips Lighting.