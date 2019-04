Remarque (1966) was sinds 1 juli 2010 hoofdredacteur. Hij volgde toen Pieter Broertjes op, die daarna burgemeester van Hilversum werd. Hij werkte al vanaf 1996 voor de Volkskrant, als politiek redacteur in Den Haag en als correspondent in Berlijn en Washington. Daarvoor was hij voor de Telegraaf en de Groene Amsterdammer werkzaam in Moskou. Hij is getrouwd met columniste Sylvia Witteman.

Lees verder na de advertentie

Wie Remarque opvolgt is onbekend.