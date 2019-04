Philippe Gilbert wint Parijs-Roubaix

Het tweetal was op de laatste lastige kasseistrook, het Carrefour de l’Arbre, weggereden uit een kopgroep van vijf. De Belg Yves Lampaert, ploeggenoot van Gilbert, werd derde. Mike Teunissen van Jumbo-Visma kwam in een achtervolgend groepje op 47 seconden van Gilbert als zesde over de finish.

Voor Gilbert was het pas zijn derde deelname aan Parijs-Roubaix, ook wel bekend als ‘de hel van het Noorden’ en berucht om zijn lange kasseienstroken. De 36-jarige Belg won eerder al vier keer de Amstel Gold Race, twee keer de Ronde van Lombardije en eenmaal de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. In 2012 veroverde hij in Valkenburg de wereldtitel op de weg.

Het duurde lang voordat er een serieuze ontsnapping tot stand kwam. Net voor de eerste van 29 kasseistroken was er eindelijk een groep vertrokken van zo’n twintig renners. Net voor sector 23 - de kasseistroken gaan van 29 naar 1 - was het gebeurd voor de vluchters. Van de favorieten was inmiddels de Noor Alexander Kristoff na twee lekke banden achterop geraakt.

Kopgroep Hetzelfde overkwam Wout van Aert na pech in het beruchte Bos van Wallers-Arenberg. De kopman van Jumbo-Visma kreeg de fiets van ploeggenoot Pascal Eenkhoorn, maar moest zich zonder hulp terug zien te knokken. Omdat er voorop niet werd gekoerst, kon Van Aert weer aansluiten op het moment dat Wesley Kreder even alleen voorop reed. Gilbert en de Duitsers Politt en Rüdiger Selig sloten aan en lieten de Nederlander niet veel later achter. Op de tweede van drie vijfsterren kasseistroken, de zwaarste categorie, werden de koplopers bijgehaald door Lampaert, Van Aert, Sep Vanmarcke en Peter Sagan. Het bleek, op een kleine 50 kilometer voor de streep, de beslissende slag. Gilbert was op 3 kilometer voor de streep de eerste die aanviel. Het kostte alleen Van Aert zijn plaats in de kopgroep. Een tweede aanval van Gilbert had meer succes. Alleen Politt kon mee. Op de wielerbaan van Roubaix was de Belg de sterkste in de sprint.