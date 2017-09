Philip Morris pleit voor rookvrije wereld, maar wil ook tabakswetgeving omzeilen

Alsof Coca-Cola zijn drankje van het menu van fastfoodrestaurant McDonald’s schrapt, omdat zoetigheid kinderen zo dik maakt. Of slijterij Gall & Gall besluit voortaan alleen maar appelsap te verkopen, om leverschade te voorkomen. Zo vreemd voelde de aankondiging van tabaksproducent Philip Morris aan. De sigarettenmagnaat maakte wereldkundig een stichting tegen roken te zijn gestart.

Foundation for a Smoke-Free World, zo luidt de naam. Een stichting die de komende twaalf jaar voor 80 miljoen dollar per jaar aan onderzoeken gaat uitvoeren, met als doel de gezondheidsschade bij de bijna 1 miljard rokers te beperken.

Directeur Derek Yach, ooit functionaris bij de Wereldgezondheidsorganisatie, benadrukt het belang van zijn stichting in een wervend filmpje. “Ik herinner me mijn rokende moeder en haar eveneens rokende broers en zussen nog. Allemaal dood. Allemaal heel jong gestorven.” Deskundigen reppen iets erna over het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek ‘om ’s werelds grootste gezondheidsprobleem’ aan te pakken. En het type verstokte roker met een rimpelige huid en verwilderd haar vertelt hoe vaak ze heeft geprobeerd te stoppen. Dan volgt Yach weer: “Ik heb er vertrouwen in dat we het aantal aan roken gerelateerde doden flink kunnen verminderen.”

Scepsis

De grote baas van Philip Morris, André Calantzopoulos, snapt best dat er veel scepsis heerst over de plannen van zijn bedrijf, schreef hij in het eerder deze week gepubliceerde duurzaamheidsjaarverslag. Als je je zo inzet voor een rookvrije wereld, waarom stop je zelf dan niet met de verkoop van sigaretten, is een vraag die hij geregeld voor de kiezen krijgt. Zijn antwoord: we zijn ermee bezig. Eerder dit jaar presenteerde de tabaksproducent in Nederland al de IQOS, een elektrisch apparaatje dat minder schadelijke stoffen uitstoot. En over acht jaar wil Philip Morris 30 procent van zijn producten rookvrij kunnen noemen. Direct stoppen met de verkoop van sigaretten is overigens geen oplossing, voorziet Calantzopoulos. “We kunnen dit probleem niet in ons eentje verhelpen. Zolang de vraag naar sigaretten blijft bestaan, blijft ook het aanbod.”

Reuters stuitte op diverse plannen van het bedrijf om de ta­baks­re­gel­ge­ving in diverse landen te omzeilen

Maar door persbureau Reuters gelekte documenten trekken Calantzopoulos’ geloofwaardigheid in twijfel. Reuters stuitte op diverse plannen en strategieën van het bedrijf om de tabaksregelgeving in diverse landen te omzeilen. Zo kregen in India gezetelde werknemers een speciale training over hoe toch te adverteren bij plaatselijke kiosken, terwijl tabaksgerelateerde reclame-uitingen in India verboden zijn. Verschillende mails en brieven laten verder zien hoe er de afgelopen jaren volop gelobbyd is op internationale conferenties om de tabaksregelgeving te versoepelen.

Nog niet zo lang geleden stuitte ook de Britse krant The Guardian op een omzeilingsoperatie van Philip Morris. Het Verenigd Koninkrijk stapte eerder dit jaar over op gestandaardiseerde, allemaal groen gekleurde sigarettenpakjes (ongeacht het merk), maar Philip Morris trok zijn eigen plan. Het bedrijf bracht een nieuwe verpakking uit. Niks gestandaardiseerd. Gewoon weer een goed in de schappen aan te wijzen Marlboro pakje. En, wederom tegen de regels in, klein genoeg zodat ook tieners zich een pakje kunnen veroorloven. “Let niet op wat ze zeggen, maar op wat ze doen”, reageerde een anti-tabaksactivist in The Guardian op de actie.